Гості Луцька зможуть користуватися пільговим проїздом у громадському транспорті. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».



Утім для цього, громади мають укласти договір з перевізниками.



За яких умов пільговики з усіх інших населених пунктів зможуть їздити безплатно у місті – дивіться у сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці інших населених пунктів зможуть користуватися пільговим проїздом у громадському транспорті Луцька.Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».Утім для цього, громади мають укласти договір з перевізниками.За яких умов пільговики з усіх інших населених пунктів зможуть їздити безплатно у місті – дивіться у сюжеті.

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