Гості Луцька зможуть користуватися пільговим проїздом у громадському транспорті. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
Мешканці інших населених пунктів зможуть користуватися пільговим проїздом у громадському транспорті Луцька.
Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
Утім для цього, громади мають укласти договір з перевізниками.
За яких умов пільговики з усіх інших населених пунктів зможуть їздити безплатно у місті – дивіться у сюжеті.
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Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
Утім для цього, громади мають укласти договір з перевізниками.
За яких умов пільговики з усіх інших населених пунктів зможуть їздити безплатно у місті – дивіться у сюжеті.
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