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Гості Луцька зможуть користуватися пільговим проїздом у громадському транспорті. ВІДЕО

Гості Луцька зможуть користуватися пільговим проїздом у громадському транспорті. ВІДЕО
Мешканці інших населених пунктів зможуть користуватися пільговим проїздом у громадському транспорті Луцька.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».

Утім для цього, громади мають укласти договір з перевізниками.

За яких умов пільговики з усіх інших населених пунктів зможуть їздити безплатно у місті – дивіться у сюжеті.


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Теги: ЛПЕ, Луцьк, громадський транспорт
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