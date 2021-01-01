«Щастя не у грошах, а в їхній наявності», – митрополит Михаїл. ВІДЕО

Михаїл вважає, що чим більше у людини грошей, тим сильніше вони тяжіють над нею. Тому, каже, гроші мати треба, але бути від них незалежним.



Про це він сказав у програмі «Духовна абетка» 22 грудня на



«Щастя – це піднесений стан душі у певний проміжок часу. Тому щастя не у грошах, а в їхній наявності. І скільки грошей – не важливо. Людина щаслива, коли у неї не стоїть питання, чи є в неї гроші чи немає. А що більше грошей – то більше вони будуть над тобою тяжіти: ти будеш боятися їх потратити, боятися, що їх у тебе вкрадуть… Апостол Павло з цього приводу говорить: «Все мені дозволене, але не все корисне», тобто все мені в цьому світі можливо, але ніщо не повинно володіти мною. Багатим потрібно бути, гроші потрібно мати. Але що більше маєш – то більше треба бути від них незалежним.



«Усе, що ми маємо, – це оренда. Від самого нашого зачаття ми все орендуємо: утробу матері, потім груди матері, потім тата, потім вчительку, потім дружину, потім дітей, бо ми ними користуємося. У будь-який час це все може пропасти. І не можна вважати, що це наша власність. Так само і гроші. Все Боже. Нічого тобі в цьому світі не належить. Бог дав тобі свободу – оцією свободою і користуйся. Все інше повинно тобі слугувати. Не треба ставати рабом того, що тебе оточує», – висловився митрополит Михаїл.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит Луцький і Волинськийвважає, що чим більше у людини грошей, тим сильніше вони тяжіють над нею. Тому, каже, гроші мати треба, але бути від них незалежним.Про це він сказав у програмі «Духовна абетка» 22 грудня на 12 каналі , відповідаючи на запитання «Чи є у грошах щастя?».«Щастя – це піднесений стан душі у певний проміжок часу. Тому щастя не у грошах, а в їхній наявності. І скільки грошей – не важливо. Людина щаслива, коли у неї не стоїть питання, чи є в неї гроші чи немає. А що більше грошей – то більше вони будуть над тобою тяжіти: ти будеш боятися їх потратити, боятися, що їх у тебе вкрадуть… Апостол Павло з цього приводу говорить: «Все мені дозволене, але не все корисне», тобто все мені в цьому світі можливо, але ніщо не повинно володіти мною. Багатим потрібно бути, гроші потрібно мати. Але що більше маєш – то більше треба бути від них незалежним.«Усе, що ми маємо, – це оренда. Від самого нашого зачаття ми все орендуємо: утробу матері, потім груди матері, потім тата, потім вчительку, потім дружину, потім дітей, бо ми ними користуємося. У будь-який час це все може пропасти. І не можна вважати, що це наша власність. Так само і гроші. Все Боже. Нічого тобі в цьому світі не належить. Бог дав тобі свободу – оцією свободою і користуйся. Все інше повинно тобі слугувати. Не треба ставати рабом того, що тебе оточує», – висловився митрополит Михаїл.

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