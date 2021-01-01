вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ставки податків у 2022 році: як зміняться суми ЄСВ та єдиного податку для ФОП

Ставки податків у 2022 році: як зміняться суми ЄСВ та єдиного податку для ФОП
У 2022 році у зв'язку із зростанням мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму податки для фізосіб-підприємців теж збільшаться. Заплатити більше доведеться всім групам ФОП, - пишуть Факти.

Єдиний соціальний внесок. Ставка дорівнює 22% від мінімальної зарплати. ЄСВ за четвертий квартал 2021 року ФОПи мають перерахувати до 19 січня 2022 року. Сума до сплати становить 4070 грн (по 1320 грн за жовтень та листопад, 1430 грн — за грудень).

У 2022 році до 1 жовтня ЄСВ складе 1430 грн на місяць або 4290 грн на квартал. В останньому кварталі року доведеться платити 1474 грн на місяць або 4422 грн, якщо сплата проводиться щоквартально.

Єдиний податок для ФОП першої групи становить 248,1 грн на місяць (10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Єдиний податок для ФОП другої групи — 1300 грн на місяць (20% від мінімальної зарплати);

Єдиний податок для ФОП третьої групи розраховується індивідуально і становить 5% доходу або 3% для платників ПДВ. Встановлено поквартальну сплату податку.

Податок для ФОП на загальній системі. Заплатити потрібно буде 18% ПДФО та 1,5% військового збору.

Нагадаємо, з 1 січня для ФОП 2−4 групи, що працюють у сфері торгівлі, послуг, передбачено обов'язкове використання касового апарату.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: податки, ФОП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ще три банки почали видавати тисячу за вакцинацію
Сьогодні, 06:40
Ставки податків у 2022 році: як зміняться суми ЄСВ та єдиного податку для ФОП
Сьогодні, 05:34
У Володимирі планують зняти фільм про УПА.ФОТО
Сьогодні, 03:08
91 українця звинувачують у сприянні нелегальній міграції на польсько-білоруськогму кордоні
Сьогодні, 02:46
У містечку на Волині люди бояться жінку, яка нападає і б'є їх по голові
Сьогодні, 00:22
Схожі новини
ФОПам виплатять неотримані навесні карантинні 8000 грн ФОПам виплатять неотримані навесні карантинні 8000 грн
12 грудень, 05:29
Назвали підприємців, які цьогоріч працевлаштували найбільше волинян Назвали підприємців, які цьогоріч працевлаштували найбільше волинян
03 вересень, 19:29
На Волині заготівля чорниць поповнила бюджети на 4,8 мільйона гривень На Волині заготівля чорниць поповнила бюджети на 4,8 мільйона гривень
28 серпень, 05:27
Податок на нерухомість: хто і скільки має платити за квадратні метри Податок на нерухомість: хто і скільки має платити за квадратні метри
27 серпень, 14:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ще три банки почали видавати тисячу за вакцинацію
Сьогодні, 06:40
 0
Ставки податків у 2022 році: як зміняться суми ЄСВ та єдиного податку для ФОП
Сьогодні, 05:34
 0
У Володимирі планують зняти фільм про УПА.ФОТО
Сьогодні, 03:08
 0
91 українця звинувачують у сприянні нелегальній міграції на польсько-білоруськогму кордоні
Сьогодні, 02:46
 0
У містечку на Волині люди бояться жінку, яка нападає і б'є їх по голові
Сьогодні, 00:22
 0
Медіа
відео
1/8