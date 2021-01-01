У луцькому парку молодь вчили, як займатися спортом в мороз.ФОТО

У Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки відбулося навчальне тренування з занять спорту у зимову пору року.Про це інформує Департамент молоді та спорту Луцької міської ради.Заняття організували у рамках проєкту "Спортивна зима-2021".Тренування у парку розпочалося з розминки. На навчальні заняття прийшли 15 дітей.В Луцькому міському центрі фізичних занять населення "Спорт для всіх", зазначили, що головна мета тренувань на морозному повітрі – загартовування організму і залучення дітей до спорту.Після розминки учасники змагалися в легкоатлетичних забігах. Діти до 12 років бігли 400 метрів. Підлітки до 15 років мали подолати відстань у 800 метрів, діти віком до 18 років бігли два кілометри.Тренер також розповів учасникам про скандинавську ходьбу, методику дихання під час занять на морозі та розподіл навантаження на організм.Після занять учасники отримали дипломи та подарунки.