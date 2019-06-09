З перевізником, маршрутка якого злетіла з дороги у стовп в Луцьку, розірвуть договір

Тимощук М. С. розірвуть договір щодо обслуговування автобусного маршруту №31.



Про це йшлося під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради.



Під час розгляду питань щодо міського транспорту слово взяв члун виконкому Олег Іванюк. Він звернувся до начальника відділу транспорту Віктора Главічки й зауважив, що днями став свідком аварії за участю маршрутки №31, коли



«Я тоді підійшов і навіть напам’ять cфотографував гуму на колесах. Та в мене більше волосся на голові, ніж там протекторів. Ми можемо зробити рейд і перевірити стан хоча б гуми на автобусах наших перевізників», - запитав член виконкому.



Віктор Главічка зауважив, що також виїжджав на місце ДТП, оглядав стан маршрутки й спілкувався з пассажирами і водієм.



«На мою думку, ДТП сталася через непрофесійність водія. Але причини встановить поліція. Я спілкувався з перевізником, і зауваження там дійсно були щодо технічного стану автобуса.

Чинним законодавством не передбачений контроль за технічним станом маршруток органом місцевого самоврядування. Але перед кожним виїздом автобуса його повинен оглянути фахівець. Я перевіряв шляховий лист, і у ньому є відмітка посадової особи. Тому ми проведемо службову перевірку щодо того, як і хто здійснював технічний огляд маршрутки перед її виїздом», - прокоментував Віктор Главічка.



Він також погодився із тим, що колеса маршрутки були в незадовільному стані.



Луцький міський голова Ігор Поліщук зауважив, що неприпустимо, аби маршрутка зимою виїжджала на рейс на такій гумі.



«Добре, що водій їхав не надто швидко і обійшлося без жертв. На наступний виконком виносимо проект рішення і розриваємо договір із цим перевізником», - резюмував з приводу цього питання Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З перевізником ФОПрозірвуть договір щодо обслуговування автобусного маршруту №31.Про це йшлося під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради.Під час розгляду питань щодо міського транспорту слово взяв члун виконкомуВін звернувся до начальника відділу транспортуй зауважив, що днями став свідком аварії за участю маршрутки №31, коли транспортний засіб просто злетів з дороги разом із пасажирами на вулиці Рівненській. «Я тоді підійшов і навіть напам’ять cфотографував гуму на колесах. Та в мене більше волосся на голові, ніж там протекторів. Ми можемо зробити рейд і перевірити стан хоча б гуми на автобусах наших перевізників», - запитав член виконкому.Віктор Главічка зауважив, що також виїжджав на місце ДТП, оглядав стан маршрутки й спілкувався з пассажирами і водієм.«На мою думку, ДТП сталася через непрофесійність водія. Але причини встановить поліція. Я спілкувався з перевізником, і зауваження там дійсно були щодо технічного стану автобуса.Чинним законодавством не передбачений контроль за технічним станом маршруток органом місцевого самоврядування. Але перед кожним виїздом автобуса його повинен оглянути фахівець. Я перевіряв шляховий лист, і у ньому є відмітка посадової особи. Тому ми проведемо службову перевірку щодо того, як і хто здійснював технічний огляд маршрутки перед її виїздом», - прокоментував Віктор Главічка.Він також погодився із тим, що колеса маршрутки були в незадовільному стані.Луцький міський головазауважив, що неприпустимо, аби маршрутка зимою виїжджала на рейс на такій гумі.«Добре, що водій їхав не надто швидко і обійшлося без жертв. На наступний виконком виносимо проект рішення і розриваємо договір із цим перевізником», - резюмував з приводу цього питання Поліщук.

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