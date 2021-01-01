На Волині відремонтували два з чотирьох запланованих мостів





Про це у відповідь на інформаційний запит



Загалом в підпорядкуванні Служби місцевих автомобільних доріг перебувають 208 мостів. 105 із них – районного значення, 103 – обласного.



Які мости мали ремонтувати у 2021



Нових мостів Цього року планували капітально відремонтувати чотири мости на автодорогах місцевого значення:



-на автошляху Стенжаричі-Залужжя-Устилуг у Володимир-Волинсьому районі;

-міст у селі Кривлин Ковельського району на дорозі Мирин-Мельниця-Бруховичі

-на автодорозі Селісок-Пожіг в Камінь-Каширському районі;

-на дорозі Рудня-Валер'янівка Луцького району.



Наразі капітально відремонтували два шляхопроводи: в Устилузі та в селі Кривлин. Капремонт останнього коштував майже 11,5 мільйонів гривень.



Міст в Устилузі почали лагодити в серпні. Завершили усі роботи 20 листопада. Капремонт вартував 18 мільйонів гривень. Міст поки не ввели в експлуатацію. В Службі місцевих автомобільних доріг пояснили, що для цього нині готують технічну документацію, яку передадуть в державну інспекцію архітектури та містобудування.



Завершити ремонтні роботи на мостах в Луцькому та Камінь-Каширському районах не встигли. Вони отримали статус "перехідних". Їх ремонт продовжать у наступному році.



Скільки мостів ремонтуватимуть у 2022 році





У наступному році в Службі місцевих доріг планують капітально відремонтувати сім шляхопроводів:



-два мости на автодорозі Личини-Запруддя-Карасин (у селі Радошинка та Карасин Камінь-Каширського району);

-міст на автодорозі Мирин-Мельниця-Бруховичі (у селі Мельниця);

-два мости довжиною 16 і 24 метри (у селі Вітоніж Луцького району);

-міст на автодорозі Сусваль-Маркелівка-Володимирівка (у селі Володимирівка);

-міст на автодорозі Любохини-Стара Гута-Сьомаки-Кругель-Нові Кошари (у селі Кругель).



Скільки коштів потрібно на капремонт семи мостів поки невідомо, – кажуть в Службі автомобільних доріг. Зі слів директорки Оксани Грицюк, гроші на ремонт ще не передбачили, бо Кабмін ще не затвердив перелік об'єктів капітального ремонту на 2022 рік. Після затвердження переліку будуть оголошені тендери на капітальні ремонти кожного мосту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2021 році на Волині планували капітально відремонтувати чотири мости на автомобільних дорогах місцевого значення. Поки завершили капремонт двох із них.Про це у відповідь на інформаційний запит Суспільного повідомили в Службі місцевих автомобільних доріг у Волинській області.Загалом в підпорядкуванні Служби місцевих автомобільних доріг перебувають 208 мостів. 105 із них – районного значення, 103 – обласного.Нових мостів Цього року планували капітально відремонтувати чотири мости на автодорогах місцевого значення:-на автошляху Стенжаричі-Залужжя-Устилуг у Володимир-Волинсьому районі;-міст у селі Кривлин Ковельського району на дорозі Мирин-Мельниця-Бруховичі-на автодорозі Селісок-Пожіг в Камінь-Каширському районі;-на дорозі Рудня-Валер'янівка Луцького району.Наразі капітально відремонтували два шляхопроводи: в Устилузі та в селі Кривлин. Капремонт останнього коштував майже 11,5 мільйонів гривень.Міст в Устилузі почали лагодити в серпні. Завершили усі роботи 20 листопада. Капремонт вартував 18 мільйонів гривень. Міст поки не ввели в експлуатацію. В Службі місцевих автомобільних доріг пояснили, що для цього нині готують технічну документацію, яку передадуть в державну інспекцію архітектури та містобудування.Завершити ремонтні роботи на мостах в Луцькому та Камінь-Каширському районах не встигли. Вони отримали статус "перехідних". Їх ремонт продовжать у наступному році.У наступному році в Службі місцевих доріг планують капітально відремонтувати сім шляхопроводів:-два мости на автодорозі Личини-Запруддя-Карасин (у селі Радошинка та Карасин Камінь-Каширського району);-міст на автодорозі Мирин-Мельниця-Бруховичі (у селі Мельниця);-два мости довжиною 16 і 24 метри (у селі Вітоніж Луцького району);-міст на автодорозі Сусваль-Маркелівка-Володимирівка (у селі Володимирівка);-міст на автодорозі Любохини-Стара Гута-Сьомаки-Кругель-Нові Кошари (у селі Кругель).Скільки коштів потрібно на капремонт семи мостів поки невідомо, – кажуть в Службі автомобільних доріг. Зі слів директорки Оксани Грицюк, гроші на ремонт ще не передбачили, бо Кабмін ще не затвердив перелік об'єктів капітального ремонту на 2022 рік. Після затвердження переліку будуть оголошені тендери на капітальні ремонти кожного мосту.

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