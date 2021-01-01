На Волині у новорічну ніч працюватиме вдвічі більше правоохоронців





Про це розповіла Ольга Бузулук.



З її слів, викликів у новорічну ніч, зважаючи на попередні роки, зазвичай не більшає. В основному поліцейські опрацьовують повідомлення про порушення режиму тиші, хуліганство, домашнє насильство, розпиття алкоголю.



Вночі правоохоронці перебуватимуть у місцях масового скупчення людей та гулянь: і в обласному центрі, і в районах. "Реагуватимуть на виклики, що надходитимуть на лінію 102 і забезпечуватимуть безпеку дорожнього руху. Це наряди патрульної поліції – 52-є поліцейських, групи реагування патрульної поліції в районах, роти поліції особливого призначення, нацгвардії та інші підрозділи", — додала речниця волинських поліцейських.



Загалом в Україні у новорічну ніч вийдуть на чергування близько 10 тисяч правоохоронців. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До забезпечення правопорядку в ніч з 31 грудня на 1 січня на Волині патрулюватимуть 420 правоохоронців, з них 388 поліцейських, решта – нацгвардійці.Про це розповіла Суспільному речниця Нацполіції ВолиніЗ її слів, викликів у новорічну ніч, зважаючи на попередні роки, зазвичай не більшає. В основному поліцейські опрацьовують повідомлення про порушення режиму тиші, хуліганство, домашнє насильство, розпиття алкоголю.Вночі правоохоронці перебуватимуть у місцях масового скупчення людей та гулянь: і в обласному центрі, і в районах. "Реагуватимуть на виклики, що надходитимуть на лінію 102 і забезпечуватимуть безпеку дорожнього руху. Це наряди патрульної поліції – 52-є поліцейських, групи реагування патрульної поліції в районах, роти поліції особливого призначення, нацгвардії та інші підрозділи", — додала речниця волинських поліцейських.Загалом в Україні у новорічну ніч вийдуть на чергування близько 10 тисяч правоохоронців. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

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