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На Волині у новорічну ніч працюватиме вдвічі більше правоохоронців

На Волині у новорічну ніч працюватиме вдвічі більше правоохоронців
До забезпечення правопорядку в ніч з 31 грудня на 1 січня на Волині патрулюватимуть 420 правоохоронців, з них 388 поліцейських, решта – нацгвардійці.

Про це розповіла Суспільному речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук.

З її слів, викликів у новорічну ніч, зважаючи на попередні роки, зазвичай не більшає. В основному поліцейські опрацьовують повідомлення про порушення режиму тиші, хуліганство, домашнє насильство, розпиття алкоголю.

Вночі правоохоронці перебуватимуть у місцях масового скупчення людей та гулянь: і в обласному центрі, і в районах. "Реагуватимуть на виклики, що надходитимуть на лінію 102 і забезпечуватимуть безпеку дорожнього руху. Це наряди патрульної поліції – 52-є поліцейських, групи реагування патрульної поліції в районах, роти поліції особливого призначення, нацгвардії та інші підрозділи", — додала речниця волинських поліцейських.

Загалом в Україні у новорічну ніч вийдуть на чергування близько 10 тисяч правоохоронців. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

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Теги: правоохоронці, Новий рік
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