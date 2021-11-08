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На Волині злодій-рецидивіст отримав «під ялинку» арешт

На Волині злодій-рецидивіст отримав «під ялинку» арешт
На Волині судили злодія-рецидивіста, який вкрав золотий ланцюжок у знайомого.

Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського районного суду.

Раніше неодноразово засуджений володимирчанин у жовтні минулого року, перебував у квартирі свого знайомого. Чоловіки разом розпивали алкогольні напої.

Під час пиятики підсудний викрав зі столу золотий ланцюжок із золотою підвіскою та наступного дня здав украдені речі в ломбард. Цим зловмисник завдав матеріальних збитків потерпілому на суму 2433,81 грн.

Обвинувачений визнав себе винним у пред’явленому злочині та просив суворо його не карати.

30 грудня суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді чотирьох місяців арешту.

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Теги: Володимир, суд, кримінал
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