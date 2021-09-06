У Луцьку затримали п'яного водія, у крові якого норма алкоголю перевищена в 11 разів
Сьогодні, 11:20
Сьогодні, 5 січня, близько 10-ї години, під час патрулювання на вулиці Рівненській, екіпаж поліцейських помітив автомобіль ВАЗ 21051, водій якого проїхав перехрестя вулиць Теремнівська–Рівненська на заборонений сигнал світлофору.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Патрульні зупинили вказаний транспортний засіб, а під час спілкування з 50-річним керманичем, виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.
Кермувальник пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події. Результат — 2,26 проміле, що в 11 разів перевищує допустиму норму.
На порушника склали адміністративні матеріали за ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та ч.2 ст.122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Патрульні зупинили вказаний транспортний засіб, а під час спілкування з 50-річним керманичем, виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.
Кермувальник пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події. Результат — 2,26 проміле, що в 11 разів перевищує допустиму норму.
На порушника склали адміністративні матеріали за ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та ч.2 ст.122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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