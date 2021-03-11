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У 2022-му обіцяють підвищення пенсій: хто скільки надбавки отримає. ВІДЕО

У 2022-му обіцяють підвищення пенсій: хто скільки надбавки отримає. ВІДЕО
У 2022 році українським пенсіонерам обіцяють значні надбавки. Вже з січня більше матимуть чорнобильці. Втім, лише ті, хто отримав інвалідність під час ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Про це пише 12 канал.

Доплати залежатимуть від групи інвалідності. Для першої пенсія тепер буде понад 14 тисяч гривень, для другої понад 9 і для третьої близько семи тисяч гривень. Крім того, у січні на 9% від розміру пенсії підвищать виплати для жінок віком понад 60 років. У березні також традиційно проіндексують пенсії.

Також перерахують щомісячні доплати для пенсіонерів старшого віку. Люди від 80 років і більше будуть отримувати щомісячну доплату до пенсії – 500 грн. Пенсіонери віком 75−80 років — 400 грн.

У квітні цього року перерахують пенсії для пенсіонерів, що працюють, враховуючи стаж роботи та чинну зарплату.

У липні знову зросте прожитковий мінімум. Тож влітку мінімальна пенсія має зрости до 2027 грн, а у грудні до майже трьох тисяч.

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Теги: Пенсія, підвищення, надбавки
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