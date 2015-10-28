Латвія надасть Україні зброю та військову техніку
Сьогодні, 06:43
Міністр оборони Латвії Артікс Пабрікс заявив про виділення Україні зброї та військової техніки. З такою заявою він виступив після зустрічі з українським послом Олександром Міщенком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.
Міністр та посол вже узгодили зміст гуманітарного вантажу, який відправиться в Україну.
"Включно зі зброєю та технікою. Ми це зробимо. Ми закликаємо наших союзників у Європі зробити те саме. Тому що Україна має право і має вміти захищатися. Україна значною мірою знімає напруженість із наших власних кордонів. З нашого регіону", - заявив Пабрікс.
Як зазначив глава латвійського Міноборони, хоч Україні і не є членом НАТО, але залишається європейським союзником, та фактично захищає Європу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.
Міністр та посол вже узгодили зміст гуманітарного вантажу, який відправиться в Україну.
"Включно зі зброєю та технікою. Ми це зробимо. Ми закликаємо наших союзників у Європі зробити те саме. Тому що Україна має право і має вміти захищатися. Україна значною мірою знімає напруженість із наших власних кордонів. З нашого регіону", - заявив Пабрікс.
Як зазначив глава латвійського Міноборони, хоч Україні і не є членом НАТО, але залишається європейським союзником, та фактично захищає Європу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Латвія надасть Україні зброю та військову техніку
Сьогодні, 06:43
Волинська інстаблогерка переспівала відому колядку. ВІДЕО
Сьогодні, 05:27
7 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа