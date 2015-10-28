Латвія надасть Україні зброю та військову техніку





Про це повідомляє



Міністр та посол вже узгодили зміст гуманітарного вантажу, який відправиться в Україну.



"Включно зі зброєю та технікою. Ми це зробимо. Ми закликаємо наших союзників у Європі зробити те саме. Тому що Україна має право і має вміти захищатися. Україна значною мірою знімає напруженість із наших власних кордонів. З нашого регіону", - заявив Пабрікс.



Як зазначив глава латвійського Міноборони, хоч Україні і не є членом НАТО, але залишається європейським союзником, та фактично захищає Європу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр оборони Латвії Артікс Пабрікс заявив про виділення Україні зброї та військової техніки. З такою заявою він виступив після зустрічі з українським послом Олександром Міщенком.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.Міністр та посол вже узгодили зміст гуманітарного вантажу, який відправиться в Україну."Включно зі зброєю та технікою. Ми це зробимо. Ми закликаємо наших союзників у Європі зробити те саме. Тому що Україна має право і має вміти захищатися. Україна значною мірою знімає напруженість із наших власних кордонів. З нашого регіону", - заявив Пабрікс.Як зазначив глава латвійського Міноборони, хоч Україні і не є членом НАТО, але залишається європейським союзником, та фактично захищає Європу.

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