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«Волиньгаз Збут» повідомив ціну на газ для населення у січні

«Волиньгаз Збут» повідомив ціну на газ для населення у січні
В пік опалювального сезону вартість природного газу для побутових клієнтів ТОВ «Волиньгаз Збут», що працює під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», залишиться незмінною.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Попри енергетичну нестабільність в Україні та Європі, тарифні пропозиції компанії – «Твій газ Річний» і «Твій газ Рівномірний платіж», зафіксували вартість кубометра газу для населення на позначці 7,99 грн до травня 2022 року.

«В кінці грудня приведена вартість природного газу на європейських хабах до кордону України досягла чергового рекордного максимуму – 88 гривень за кубометр. Що нам підготує завтрашній день – важко спрогнозувати. Адже вартість газу на європейських біржах залежить від багатьох факторів – погодних умов, політичної ситуації та інших. Проте нашим побутовим клієнтам хвилюватися не варто. До
закінчення опалювального сезону вартість блакитного палива для них не зміниться», – констатує директор ТОВ «Волиньгаз Збут» Микола Тищук.

У компанії закликають вчасно розраховуватися за спожитий ресурс та нагадують, що зовсім необов’язково чекати на паперові рахунки. Їх можна завантажити в Особистому кабінеті після 10 числа.

Також в Особистому кабінеті можна подивитися історію розрахунків, ознайомитися з умовами поточного тарифного плану, сплатити за спожитий ресурс, передати показники лічильників тощо.

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Теги: Волиньгаз Збут, вартість, газ, ціна
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