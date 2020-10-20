Повідомили, що саме горіло у Старому місті у Луцьку
Сьогодні, 19:20
У Луцьку 10 січня трапилося загоряння у приміщенні дієцезії Римо-католицької церкви.
Про це Суспільному настоятель Петропавлівського кафедрального собору Павло Хом'як, зайнялося у котельні.
У приміщенні під час загорання перебували п'ятеро людей. Ніхто не травмувався.
"Ми одразу відключили будинок від електромережі, погасили котел та вивели людей з приміщення. Спробували вогнегасником біля котла трубу охолодити, побачили, що нам нічого не вдається, і одразу викликали рятувальників", — розповідає священник.
Як розповіла начальниця відділу ГУ ДСНС Волині Ірина Варварук, повідомлення про загоряння надійшло о 12:55. На виклик виїхали три пожежні автомобілі та 13 рятувальників. Загоряння вдалось локалізувати о 13:17, повністю його ліквідували о 13:43.
Зі слів настоятеля, двоповерхова будівля у Старому місті, яка загорілася — пам’ятка архітектури національного значення XVIII століття.
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Про це Суспільному настоятель Петропавлівського кафедрального собору Павло Хом'як, зайнялося у котельні.
У приміщенні під час загорання перебували п'ятеро людей. Ніхто не травмувався.
"Ми одразу відключили будинок від електромережі, погасили котел та вивели людей з приміщення. Спробували вогнегасником біля котла трубу охолодити, побачили, що нам нічого не вдається, і одразу викликали рятувальників", — розповідає священник.
Як розповіла начальниця відділу ГУ ДСНС Волині Ірина Варварук, повідомлення про загоряння надійшло о 12:55. На виклик виїхали три пожежні автомобілі та 13 рятувальників. Загоряння вдалось локалізувати о 13:17, повністю його ліквідували о 13:43.
Зі слів настоятеля, двоповерхова будівля у Старому місті, яка загорілася — пам’ятка архітектури національного значення XVIII століття.
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