Повідомили, що саме горіло у Старому місті у Луцьку

трапилося загоряння у приміщенні дієцезії Римо-католицької церкви.



Про це



У приміщенні під час загорання перебували п'ятеро людей. Ніхто не травмувався.



"Ми одразу відключили будинок від електромережі, погасили котел та вивели людей з приміщення. Спробували вогнегасником біля котла трубу охолодити, побачили, що нам нічого не вдається, і одразу викликали рятувальників", — розповідає священник.



Як розповіла начальниця відділу ГУ ДСНС Волині Ірина Варварук, повідомлення про загоряння надійшло о 12:55. На виклик виїхали три пожежні автомобілі та 13 рятувальників. Загоряння вдалось локалізувати о 13:17, повністю його ліквідували о 13:43.



Зі слів настоятеля, двоповерхова будівля у Старому місті, яка загорілася — пам’ятка архітектури національного значення XVIII століття.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 10 січняу приміщенні дієцезії Римо-католицької церкви.Про це Суспільному настоятель Петропавлівського кафедрального собору Павло Хом'як, зайнялося у котельні.У приміщенні під час загорання перебували п'ятеро людей. Ніхто не травмувався."Ми одразу відключили будинок від електромережі, погасили котел та вивели людей з приміщення. Спробували вогнегасником біля котла трубу охолодити, побачили, що нам нічого не вдається, і одразу викликали рятувальників", — розповідає священник.Як розповіла начальниця відділу ГУ ДСНС Волиніповідомлення про загоряння надійшло о 12:55. На виклик виїхали три пожежні автомобілі та 13 рятувальників. Загоряння вдалось локалізувати о 13:17, повністю його ліквідували о 13:43.Зі слів настоятеля, двоповерхова будівля у Старому місті, яка загорілася — пам’ятка архітектури національного значення XVIII століття.

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