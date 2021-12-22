Часті бустерні дози проти COVID-19 шкодять здоров'ю

Регулятори Європейського Союзу попередили, що часті ревакцинації проти коронавірусу можуть негативно вплинути на імунну систему.Про це пише ТСН з посиланням на видання Bloomberg.За даними агентства, повторні бустерні дози кожні чотири місяці можуть послабити імунну систему. "Бустерні вакцини можна зробити один раз, а може й двічі, їх не потрібно повторювати постійно" – сказав, керівник відділу біологічних загроз здоров’ю та стратегії вакцин EMA на брифінгу у вівторок.У свою чергу він порекомендував робити між програмами ревакцинації великі інтервали.Про те, що бустери не допоможуть у захисті від коронавірусу, повідомляли раніше у ВООЗ. Такий висновок зробили експерти Технічної консультативної групи ВООЗ.