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Часті бустерні дози проти COVID-19 шкодять здоров'ю

Часті бустерні дози проти COVID-19 шкодять здоров'ю
Регулятори Європейського Союзу попередили, що часті ревакцинації проти коронавірусу можуть негативно вплинути на імунну систему.

Про це пише ТСН з посиланням на видання Bloomberg.

За даними агентства, повторні бустерні дози кожні чотири місяці можуть послабити імунну систему. "Бустерні вакцини можна зробити один раз, а може й двічі, їх не потрібно повторювати постійно" – сказав Марко Кавалері, керівник відділу біологічних загроз здоров’ю та стратегії вакцин EMA на брифінгу у вівторок.

У свою чергу він порекомендував робити між програмами ревакцинації великі інтервали.

Про те, що бустери не допоможуть у захисті від коронавірусу, повідомляли раніше у ВООЗ. Такий висновок зробили експерти Технічної консультативної групи ВООЗ.

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Теги: бустерні дози, шкода, коронавірус, вакцинація
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