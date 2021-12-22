Часті бустерні дози проти COVID-19 шкодять здоров'ю
Сьогодні, 18:00
Регулятори Європейського Союзу попередили, що часті ревакцинації проти коронавірусу можуть негативно вплинути на імунну систему.
Про це пише ТСН з посиланням на видання Bloomberg.
За даними агентства, повторні бустерні дози кожні чотири місяці можуть послабити імунну систему. "Бустерні вакцини можна зробити один раз, а може й двічі, їх не потрібно повторювати постійно" – сказав Марко Кавалері, керівник відділу біологічних загроз здоров’ю та стратегії вакцин EMA на брифінгу у вівторок.
У свою чергу він порекомендував робити між програмами ревакцинації великі інтервали.
Про те, що бустери не допоможуть у захисті від коронавірусу, повідомляли раніше у ВООЗ. Такий висновок зробили експерти Технічної консультативної групи ВООЗ.
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Про це пише ТСН з посиланням на видання Bloomberg.
За даними агентства, повторні бустерні дози кожні чотири місяці можуть послабити імунну систему. "Бустерні вакцини можна зробити один раз, а може й двічі, їх не потрібно повторювати постійно" – сказав Марко Кавалері, керівник відділу біологічних загроз здоров’ю та стратегії вакцин EMA на брифінгу у вівторок.
У свою чергу він порекомендував робити між програмами ревакцинації великі інтервали.
Про те, що бустери не допоможуть у захисті від коронавірусу, повідомляли раніше у ВООЗ. Такий висновок зробили експерти Технічної консультативної групи ВООЗ.
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