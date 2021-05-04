Український супутник "Січ-2-30" на ракеті Маска запустили у космос

13 січня о 17:25 за київським часом з бази космічних сил США на мисі Канаверал стартував запуск українського супутника "Січ-2-30".Він вийшов на орбіту вперше за 10 років. Ракету-носія Falcon 9 розробила компанія Space X Ілона Маска.Національний центр управління та випробувань космічних засобів успішно провів перший сеанс зв’язку з супутником "Січ-2-30".Про це Президент Україниповідомив у Телеграмі.“З приємністю повідомляю, що Національний центр управління та випробувань космічних засобів поблизу м. Дунаївці на Хмельниччині успішно провів перший сеанс зв’язку з нашим супутником "Січ-2-30", який сьогодні був виведений на космічну орбіту. Наразі з апаратом встановлено стійкий зв'язок, усі його бортові системи працюють у штатному режимі”, - написав Зеленський.Президент повідомив, що дані, отримані завдяки "Січ-2-30", допомагатимуть у роботі українським аграріям, картографам, а також у сферах лісового та водного господарства, безпеки й оборони, моніторингу надзвичайних ситуацій і стихійних лих.Крім того, український супутник буде інтегрований у програму Європейського Союзу зі спостереження за Землею Copernicus.Президент переконаний, що успішна реалізація таких масштабних космічних проєктів і надалі забезпечуватиме Україні гідне місце серед провідних космічних держав світу, а вітчизняна аерокосмічна галузь завжди буде візитівкою нашої країни.“Ще раз дякую працівникам української аерокосмічної галузі, завдяки яким ця місія відбулася. Їхня самовіддана праця дає поштовх розвитку багатьох сфер української економіки та зміцнює престиж України у світі”, - написав Зеленський.