Український супутник "Січ-2-30" на ракеті Маска запустили у космос
Сьогодні, 05:01
13 січня о 17:25 за київським часом з бази космічних сил США на мисі Канаверал стартував запуск українського супутника "Січ-2-30".
Він вийшов на орбіту вперше за 10 років. Ракету-носія Falcon 9 розробила компанія Space X Ілона Маска.
Національний центр управління та випробувань космічних засобів успішно провів перший сеанс зв’язку з супутником "Січ-2-30".
Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у Телеграмі.
“З приємністю повідомляю, що Національний центр управління та випробувань космічних засобів поблизу м. Дунаївці на Хмельниччині успішно провів перший сеанс зв’язку з нашим супутником "Січ-2-30", який сьогодні був виведений на космічну орбіту. Наразі з апаратом встановлено стійкий зв'язок, усі його бортові системи працюють у штатному режимі”, - написав Зеленський.
Президент повідомив, що дані, отримані завдяки "Січ-2-30", допомагатимуть у роботі українським аграріям, картографам, а також у сферах лісового та водного господарства, безпеки й оборони, моніторингу надзвичайних ситуацій і стихійних лих.
Крім того, український супутник буде інтегрований у програму Європейського Союзу зі спостереження за Землею Copernicus.
Президент переконаний, що успішна реалізація таких масштабних космічних проєктів і надалі забезпечуватиме Україні гідне місце серед провідних космічних держав світу, а вітчизняна аерокосмічна галузь завжди буде візитівкою нашої країни.
“Ще раз дякую працівникам української аерокосмічної галузі, завдяки яким ця місія відбулася. Їхня самовіддана праця дає поштовх розвитку багатьох сфер української економіки та зміцнює престиж України у світі”, - написав Зеленський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Він вийшов на орбіту вперше за 10 років. Ракету-носія Falcon 9 розробила компанія Space X Ілона Маска.
Національний центр управління та випробувань космічних засобів успішно провів перший сеанс зв’язку з супутником "Січ-2-30".
Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у Телеграмі.
“З приємністю повідомляю, що Національний центр управління та випробувань космічних засобів поблизу м. Дунаївці на Хмельниччині успішно провів перший сеанс зв’язку з нашим супутником "Січ-2-30", який сьогодні був виведений на космічну орбіту. Наразі з апаратом встановлено стійкий зв'язок, усі його бортові системи працюють у штатному режимі”, - написав Зеленський.
Президент повідомив, що дані, отримані завдяки "Січ-2-30", допомагатимуть у роботі українським аграріям, картографам, а також у сферах лісового та водного господарства, безпеки й оборони, моніторингу надзвичайних ситуацій і стихійних лих.
Крім того, український супутник буде інтегрований у програму Європейського Союзу зі спостереження за Землею Copernicus.
Президент переконаний, що успішна реалізація таких масштабних космічних проєктів і надалі забезпечуватиме Україні гідне місце серед провідних космічних держав світу, а вітчизняна аерокосмічна галузь завжди буде візитівкою нашої країни.
“Ще раз дякую працівникам української аерокосмічної галузі, завдяки яким ця місія відбулася. Їхня самовіддана праця дає поштовх розвитку багатьох сфер української економіки та зміцнює престиж України у світі”, - написав Зеленський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Український супутник "Січ-2-30" на ракеті Маска запустили у космос
Сьогодні, 05:01
Народний синоптик з Волині прогнозує напрочуд лагідний лютий
Сьогодні, 02:30
«Тисячу за вакцинацію» декларувати не треба - НАЗК
Сьогодні, 01:10
14 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа