«Бійтеся і чекайте гіршого»: хакери атакували урядові сайти та «Дію»

У ніч з 13 на 14 січня хакери здійснили глобальну атаку на сайти Кабінету міністрів та окремих міністерств. Також тимчасово недоступний сайт держпослуг «Дія».Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.Атаку здійснили на сайт Кабміну, МЗС, ДСНС, Міносвіти, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики, Мінветеранів, Мінізахисту довкілля та Держказначейства.Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру.Для прикладу, на стартовій сторінці МЗС українською, російською та польською мовами можна побачити повідомлення про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі.Дослівно: «Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп'ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі».Роботу більшої частини атакованих державних ресурсів вже відновили. Зауважують, що контент сайтів при цьому залишився без змін, і витоку персональних даних не відбулося. Інші сайти відновлять роботу найближчим часом.Додають, що мобільний застосунок «Дія» працює в штатному режимі.«Дія – безпечний продукт, що не зберігає персональні дані, а лише відображає їх із реєстрів.Портал Дія відключено, як і низку інших урядових сайтів. Це необхідно для локалізації проблеми та запобігання поширення атаки на інші ресурси», - повідомляють у Мінцифри.Наразі Держспецзв'язку спільно зі Службою безпеки України та Кіберполіцією збирає цифрові докази та займається розслідуванням інциденту.