Для онкохворої дитини у Луцьку шукають донорів крові
Сьогодні, 14:30
Для дитини з Волинського обласного дитячого онкоцентру терміново шукають донорів крові.
Про це повідомила у Фейсбуці волонтерка Роксолана Несторук.
Донорами на тромбомасу можуть бути лише чоловіки група ІІІ(3)+, які вже попередньо здавали кров. З собою обов’язково мати паспорт.
Здавати потрібно 17 січня на Станції переливання крові на пр.Волі,47 з 8:30 до 13:00 год. Варто зазначити, що кров для Павла Боярчука.
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Про це повідомила у Фейсбуці волонтерка Роксолана Несторук.
Донорами на тромбомасу можуть бути лише чоловіки група ІІІ(3)+, які вже попередньо здавали кров. З собою обов’язково мати паспорт.
Здавати потрібно 17 січня на Станції переливання крові на пр.Волі,47 з 8:30 до 13:00 год. Варто зазначити, що кров для Павла Боярчука.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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