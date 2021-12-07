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Для онкохворої дитини у Луцьку шукають донорів крові

Для онкохворої дитини у Луцьку шукають донорів крові
Для дитини з Волинського обласного дитячого онкоцентру терміново шукають донорів крові.

Про це повідомила у Фейсбуці волонтерка Роксолана Несторук.

Донорами на тромбомасу можуть бути лише чоловіки група ІІІ(3)+, які вже попередньо здавали кров. З собою обов’язково мати паспорт.

Здавати потрібно 17 січня на Станції переливання крові на пр.Волі,47 з 8:30 до 13:00 год. Варто зазначити, що кров для Павла Боярчука.


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Теги: донори крові, Луцьк, лікарня, онкологія
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