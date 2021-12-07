Для онкохворої дитини у Луцьку шукають донорів крові





Про це повідомила у Роксолана Несторук.



Донорами на тромбомасу можуть бути лише чоловіки група ІІІ(3)+, які вже попередньо здавали кров. З собою обов’язково мати паспорт.



Здавати потрібно 17 січня на Станції переливання крові на пр.Волі,47 з 8:30 до 13:00 год. Варто зазначити, що кров для Павла Боярчука.





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