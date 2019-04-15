У луцькому садочку вихованцям лікуватимуть зір. ВІДЕО





Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила депутатка Луцькради, заступниця голови фракції «Громадянський рух «Свідомі» Алла Надточій, - повідомляє



Вона зазначила, що навчальний заклад поглиблено працює за оздоровчо-реабілітаційним напрямком. Тепер в спеціалізованому дошкільному закладі ще й функціонує лікувальний центр, який здійснює лікувально-корекційну роботу для дітей з вадами зору за допомогою апаратного лікування. Під час такого обстеження враховується зоровий діагноз та призначається індивідуальне лікування від лікаря офтальмолога.



Заклад відвідують діти з зоровою патологією такою як: косоокість, амбліопія, гіперметропія, астигматизм, катаракта, міопія.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку дошкільнятам створили умови для апаратного лікування очей. Сучасну технологію застосовують у «Закладі дошкільної освіти №21 комбінованого типу Луцької міської ради».Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила депутатка Луцькради, заступниця голови фракції «Громадянський рух «Свідомі», - повідомляє ІА "Конкурент". Вона зазначила, що навчальний заклад поглиблено працює за оздоровчо-реабілітаційним напрямком. Тепер в спеціалізованому дошкільному закладі ще й функціонує лікувальний центр, який здійснює лікувально-корекційну роботу для дітей з вадами зору за допомогою апаратного лікування. Під час такого обстеження враховується зоровий діагноз та призначається індивідуальне лікування від лікаря офтальмолога.Заклад відвідують діти з зоровою патологією такою як: косоокість, амбліопія, гіперметропія, астигматизм, катаракта, міопія.

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