У луцькому садочку вихованцям лікуватимуть зір. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
У Луцьку дошкільнятам створили умови для апаратного лікування очей. Сучасну технологію застосовують у «Закладі дошкільної освіти №21 комбінованого типу Луцької міської ради».
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила депутатка Луцькради, заступниця голови фракції «Громадянський рух «Свідомі» Алла Надточій, - повідомляє ІА "Конкурент".
Вона зазначила, що навчальний заклад поглиблено працює за оздоровчо-реабілітаційним напрямком. Тепер в спеціалізованому дошкільному закладі ще й функціонує лікувальний центр, який здійснює лікувально-корекційну роботу для дітей з вадами зору за допомогою апаратного лікування. Під час такого обстеження враховується зоровий діагноз та призначається індивідуальне лікування від лікаря офтальмолога.
Заклад відвідують діти з зоровою патологією такою як: косоокість, амбліопія, гіперметропія, астигматизм, катаракта, міопія.
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Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила депутатка Луцькради, заступниця голови фракції «Громадянський рух «Свідомі» Алла Надточій, - повідомляє ІА "Конкурент".
Вона зазначила, що навчальний заклад поглиблено працює за оздоровчо-реабілітаційним напрямком. Тепер в спеціалізованому дошкільному закладі ще й функціонує лікувальний центр, який здійснює лікувально-корекційну роботу для дітей з вадами зору за допомогою апаратного лікування. Під час такого обстеження враховується зоровий діагноз та призначається індивідуальне лікування від лікаря офтальмолога.
Заклад відвідують діти з зоровою патологією такою як: косоокість, амбліопія, гіперметропія, астигматизм, катаракта, міопія.
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