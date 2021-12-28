вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині автомобіль злетів у кювет: постраждали троє людей

На Волині автомобіль злетів у кювет: постраждали троє людей
Автопригода трапилася у п’ятницю, 14 січня, на автодорозі поблизу села Вілиця на Шаччині.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

20-річний житель села Світязь, керуючи автомобілем Opel Zafira, ймовірно, не впорався з керуванням та злетів у кювет. Транспортний засіб перекинувся.

Внаслідок автопригоди водій та двоє пасажирів автівки отримали тілесні ушкодження.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, ДТП, Шацьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Настрашніше – морозна ніч: як у Луцьку безхатьки рятуються від холоду. ФОТО
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі під Луцьком потонув чоловік
Сьогодні, 10:55
Скандальну огорожу на Липинського – демонтують
Сьогодні, 10:46
На Волині автомобіль злетів у кювет: постраждали троє людей
Сьогодні, 10:38
На Волині пограбували магазин
Сьогодні, 10:29
В Україні одна з областей наближається до «червоної» зони
Сьогодні, 10:13
Схожі новини
На Волині трактор на смерть переїхав чоловіка. ФОТО На Волині трактор на смерть переїхав чоловіка. ФОТО
28 грудень, 2021, 10:50
На Волині помер ветеран спорту На Волині помер ветеран спорту
16 січень, 15:28
На Волині Chevrolet злетів у кювет: є постраждалі На Волині Chevrolet злетів у кювет: є постраждалі
11 січень, 11:02
На Волині у ДТП загинув водій: зіткнулися Skoda Octavia та автовоз. ФОТО На Волині у ДТП загинув водій: зіткнулися Skoda Octavia та автовоз. ФОТО
10 січень, 10:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі під Луцьком потонув чоловік
Сьогодні, 10:55
 0
Скандальну огорожу на Липинського – демонтують
Сьогодні, 10:46
 0
На Волині автомобіль злетів у кювет: постраждали троє людей
Сьогодні, 10:38
 0
На Волині пограбували магазин
Сьогодні, 10:29
 0
В Україні одна з областей наближається до «червоної» зони
Сьогодні, 10:13
 0
Медіа
відео
1/8