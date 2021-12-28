На Волині автомобіль злетів у кювет: постраждали троє людей





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



20-річний житель села Світязь, керуючи автомобілем Opel Zafira, ймовірно, не впорався з керуванням та злетів у кювет. Транспортний засіб перекинувся.



Внаслідок автопригоди водій та двоє пасажирів автівки отримали тілесні ушкодження.



За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автопригода трапилася у п’ятницю, 14 січня, на автодорозі поблизу села Вілиця на Шаччині.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.20-річний житель села Світязь, керуючи автомобілем Opel Zafira, ймовірно, не впорався з керуванням та злетів у кювет. Транспортний засіб перекинувся.Внаслідок автопригоди водій та двоє пасажирів автівки отримали тілесні ушкодження.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію