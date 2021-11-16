Обвинувачення попросило арешт на два місяці і заставу в один мільярд гривень для Порошенка
Сьогодні, 16:54
Сторона обвинувачення попросила для пʼятого президента, народного депутата Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді утримання під вартою протягом 2 місяців з альтернативою застави в мільярд гривень.
Про це повідомляє Lb.ua.
Відповідне клопотання зачитане в залі Печерського райсуду, де Порошенкові обирають запобіжний захід у вугільній справі за підозрою в державній зраді та сприянні фінансуванню тероризму.
На Порошенка також просять покласти зобовʼязання прибути за першої вимоги до суду та до слідчих, не виїжджати за межі Києва і області, здати паспорти, носити електронний засіб контролю.
Адвокати Порошенка своєю чергою клопотали про те, щоб повернути прокурорам їхні клопотання, і таким чином поки не обирати запобіжний. Також адвокати наполягають, що Порошенко не є підозрюваним, бо належним чином не повідомили про підозру.
Про арешт із заставою в мільярд просили іще для одного підозрюваного в цій же справі, народного депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука, однак суд призначив йому цілодобовий домашній арешт. Ще один фігурант справи – бізнесмен Сергій Кузяра – був арештований, але минулого тижня його випустили під домашній арешт. Підозрюваний ексміністр енергетики Володимир Демчишин перебуває за кордоном, є рішення про його затримання.
Нагадаємо, за версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема посадовців РФ з метою реалізації схем з постачання вугілля з ОРДЛО. Гроші за вугілля нібито передавали готівкою очільникам окупаційних адміністрацій.
Порошенко обвинувачується у справі щодо купівлі Україною вугілля на підприємствах у ОРДЛО за двома статтями КК України – 111 і 268-3. Стаття про державну зраду (111) передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією або без. Стаття 258-3 – створення терористичної групи чи організації та сприяння їм – передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, що лідер політичної партії "Європейська Солідарність", народний депутат, п'ятий президент України Петро Порошенко сьогодні прилетів із закордонного відрядження до Києва. Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання йому запобіжного заходу на 11:00 17 січня.
Фото REUTERS.
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Про це повідомляє Lb.ua.
Відповідне клопотання зачитане в залі Печерського райсуду, де Порошенкові обирають запобіжний захід у вугільній справі за підозрою в державній зраді та сприянні фінансуванню тероризму.
На Порошенка також просять покласти зобовʼязання прибути за першої вимоги до суду та до слідчих, не виїжджати за межі Києва і області, здати паспорти, носити електронний засіб контролю.
Адвокати Порошенка своєю чергою клопотали про те, щоб повернути прокурорам їхні клопотання, і таким чином поки не обирати запобіжний. Також адвокати наполягають, що Порошенко не є підозрюваним, бо належним чином не повідомили про підозру.
Про арешт із заставою в мільярд просили іще для одного підозрюваного в цій же справі, народного депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука, однак суд призначив йому цілодобовий домашній арешт. Ще один фігурант справи – бізнесмен Сергій Кузяра – був арештований, але минулого тижня його випустили під домашній арешт. Підозрюваний ексміністр енергетики Володимир Демчишин перебуває за кордоном, є рішення про його затримання.
Нагадаємо, за версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема посадовців РФ з метою реалізації схем з постачання вугілля з ОРДЛО. Гроші за вугілля нібито передавали готівкою очільникам окупаційних адміністрацій.
Порошенко обвинувачується у справі щодо купівлі Україною вугілля на підприємствах у ОРДЛО за двома статтями КК України – 111 і 268-3. Стаття про державну зраду (111) передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією або без. Стаття 258-3 – створення терористичної групи чи організації та сприяння їм – передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, що лідер політичної партії "Європейська Солідарність", народний депутат, п'ятий президент України Петро Порошенко сьогодні прилетів із закордонного відрядження до Києва. Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання йому запобіжного заходу на 11:00 17 січня.
Фото REUTERS.
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Коментарі 1
95 квартал віддихає ,вистава в стилі Зе продовжується ,не хватає рояля і члена .
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