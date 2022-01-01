Розповіли, як працюють волинські суди після хакерської атаки. ВІДЕО





Про це повідомляє



“Всі на це оперативно зреагували. Сайт відновили. Щоправда, 14 числа в нас не можна було здійснювати відправку до Єдиного державного реєстру судових рішень. Також в нас не працювала електронна пошта. На сьогодні є проблеми із відображенням результатів розгляду і дат призначення судових засідань. І також є деякі нюанси по електронному суду”, – каже керуюча справами Луцького міськрайонного суду Ольга Пилипюк.



Адвокати ж найбільше бідкаються якраз через те, що не працює електронний суд. Якщо захисник не місцевий, то зазвичай він представляє інтереси клієнта онлайн, тобто по відеозв’язку. Але зараз він це технічно не може зробити.



Зараз вже працює база та відновили відправки судових рішень до реєстру. Щодо змін у розкладі засідань чи інших послуг, які ще не працюють, радять телефонувати за номерами, вказаними на сайті.



Навіть якщо все знову повноцінно запрацює, кібератака – все одно удар по судовій системі, кажуть в адвокатурі, адже вона призвела до затягування процесу. Позовні строки давності ніхто, швидше за все, продовжувати не буде. А це призведе до того, що дехто може уникнути покарання, бо просто вийшов термін.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хакерська атака, що відбулася у ніч з 13 на 14 січня, поклала понад 15 державних сайтів. Серед них – і портали судової влади. Нині інтернет-сторінки відновили, проте ще не всі послуги доступні.Про це повідомляє 12 канал. “Всі на це оперативно зреагували. Сайт відновили. Щоправда, 14 числа в нас не можна було здійснювати відправку до Єдиного державного реєстру судових рішень. Також в нас не працювала електронна пошта. На сьогодні є проблеми із відображенням результатів розгляду і дат призначення судових засідань. І також є деякі нюанси по електронному суду”, – каже керуюча справами Луцького міськрайонного судуАдвокати ж найбільше бідкаються якраз через те, що не працює електронний суд. Якщо захисник не місцевий, то зазвичай він представляє інтереси клієнта онлайн, тобто по відеозв’язку. Але зараз він це технічно не може зробити.Зараз вже працює база та відновили відправки судових рішень до реєстру. Щодо змін у розкладі засідань чи інших послуг, які ще не працюють, радять телефонувати за номерами, вказаними на сайті.Навіть якщо все знову повноцінно запрацює, кібератака – все одно удар по судовій системі, кажуть в адвокатурі, адже вона призвела до затягування процесу. Позовні строки давності ніхто, швидше за все, продовжувати не буде. А це призведе до того, що дехто може уникнути покарання, бо просто вийшов термін.

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