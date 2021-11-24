На Волині помер багаторічний директор школи

Сергій Шворак.



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Сергій Корнійович закінчив в 1966 році Новодвірську середню школу тодішнього Турійського району та Луцький педагогічний інститут імені Лесі Українки, де отримав фах «вчитель математики». Вчителював у селі Самари, що на Ратнівщині, працював директором школи у селах Заболоття та Пісочне теперішнього Ковельського району.



Середню школу №12 у мікрорайоні Ковеля-2 він очолював протягом 28 років – з дня відкриття 1 вересня 1989 року.



Ентузіаст, компетентний педагог і невтомний господарник. Саме він заклав основу матеріальної бази навчального закладу, сприяв становленню та розвитку 12-ї школи. Високе служіння обраній справі, невтомна турбота про учнівський та трудовий колективи стали візитною карткою професійної діяльності колишнього очільника закладу.



З вересня 2018 року керівником закладу призначено Ігоря Щура, який став переможцем конкурсного відбору на посаду директора школи.



Поховання відбудеться сьогодні.

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