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Трагедія на Водохреще: на Київщині загинув п'яний пірнальник.ВІДЕО

Трагедія на Водохреще: на Київщині загинув п'яний пірнальник.ВІДЕО
У Васильківському районі Київської області пірнання в ополонку на Водохреще закінчилося для нетверезого чоловіка смертю під товщою льоду.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Близько другої години дня до місця для пірнання в селищі Крушинка прийшов 53-річний чоловік в нетверезому стані. Заявивши, що може навчити присутніх пірнати, чоловік стрибнув щучкою під кригу і зник.

Поруч з ополонкою чергували рятувальник і медик, але аби знайти чоловіка, довелося викликати водолазів.

Чоловіка шукали півтори години, його тіло знайшли за 18 метрів від місця, де пірнув.

Родичі загиблого обурені, що чоловіка пустили у воду нетверезим. Тіло померлого вже забрали із місця трагедії і всі святкові пірнання тут зупинились.

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Теги: загинув, Водохреще, Крушинка
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