Трагедія на Водохреще: на Київщині загинув п'яний пірнальник.ВІДЕО

У Васильківському районі Київської області пірнання в ополонку на Водохреще закінчилося для нетверезого чоловіка смертю під товщою льоду.Про це йдеться в сюжеті ТСН.Близько другої години дня до місця для пірнання в селищі Крушинка прийшов 53-річний чоловік в нетверезому стані. Заявивши, що може навчити присутніх пірнати, чоловік стрибнув щучкою під кригу і зник.Поруч з ополонкою чергували рятувальник і медик, але аби знайти чоловіка, довелося викликати водолазів.Чоловіка шукали півтори години, його тіло знайшли за 18 метрів від місця, де пірнув.Родичі загиблого обурені, що чоловіка пустили у воду нетверезим. Тіло померлого вже забрали із місця трагедії і всі святкові пірнання тут зупинились.