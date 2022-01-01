Трагедія на Водохреще: на Київщині загинув п'яний пірнальник.ВІДЕО
Сьогодні, 07:11
У Васильківському районі Київської області пірнання в ополонку на Водохреще закінчилося для нетверезого чоловіка смертю під товщою льоду.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Близько другої години дня до місця для пірнання в селищі Крушинка прийшов 53-річний чоловік в нетверезому стані. Заявивши, що може навчити присутніх пірнати, чоловік стрибнув щучкою під кригу і зник.
Поруч з ополонкою чергували рятувальник і медик, але аби знайти чоловіка, довелося викликати водолазів.
Чоловіка шукали півтори години, його тіло знайшли за 18 метрів від місця, де пірнув.
Родичі загиблого обурені, що чоловіка пустили у воду нетверезим. Тіло померлого вже забрали із місця трагедії і всі святкові пірнання тут зупинились.
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Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Близько другої години дня до місця для пірнання в селищі Крушинка прийшов 53-річний чоловік в нетверезому стані. Заявивши, що може навчити присутніх пірнати, чоловік стрибнув щучкою під кригу і зник.
Поруч з ополонкою чергували рятувальник і медик, але аби знайти чоловіка, довелося викликати водолазів.
Чоловіка шукали півтори години, його тіло знайшли за 18 метрів від місця, де пірнув.
Родичі загиблого обурені, що чоловіка пустили у воду нетверезим. Тіло померлого вже забрали із місця трагедії і всі святкові пірнання тут зупинились.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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