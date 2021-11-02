вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин заплатить 500 тисяч гривень за смертельний наїзд на школяра на Рівненщині

Волинянин заплатить 500 тисяч гривень за смертельний наїзд на школяра на Рівненщині
Рівненський райсуд визнав винним 66-річного мешканця Волині, який збив на смерть восьмирічного школяра у Клевані на Рівненщині. ДТП сталася у грудні 2020 року, коли хлопчик після закінчення уроків переходив дорогу пішохідним переходом. Внаслідок наїзду вантажівки Mercedes-Benz школяр помер на місці ДТП.

Про вирок для 66-річного водія вантажного автомобіля Mercedes-Benz, який збив на смерть дитину, Рівненська обласна прокуратура повідомила у середу, 19 січня, пише zaxid.net.

«Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, а у суді прокурором доведено, що 3 грудня 2020 року, в обідню пору, водій, керуючи вантажівкою Mercedes-Benz, рухаючись з боку Луцька в напрямку Рівного, поблизу Клеванської ЗОШ №1, проявив неуважність та збив 8-річного хлопчика, який в цей час перетинав проїзну частину по пішохідному переході. Внаслідок ДТП дитина загинула на місці події», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Рівненський райсуд засудив водія до трьох років позбавлення волі, його також позбавили права керувати транспортними засобами на три роки і зобов'язали сплатити матері загиблого хлопчика 500 тис. грн моральних збитків.

Одразу після аварії у ЗМІ були різні версії причини трагедії: і що хлопчик перебігав дорогу, і що він був не сам, а йшов з іншими дітьми, а водій його не помітив, лише почув глухий удар.

Після трагедії батьки школярів ліцею, в якому навчався загиблий, збиралися вийти на мітинг й вимагати встановлення світлофора на ділянці дороги, де сталася ДТП. Як розповів ZAXID.NET речник служби автомобільних доріг у Рівненській області Дмитро Леонтіюк, після смертельної аварії у службі відбулася нарада за участю мешканців Клеваня.

«Дійшли згоди, що Клеванська громада виготовить нову схему організації дорожнього руху на цій ділянці, яка передбачає встановлення світлофора на переході біля ліцею, й після її схвалення світлофор буде встановлено, — каже речник. — Однак світлофора досі немає, бо немає нової схеми». Дмитро Леонтіюк зауважив, що ця ділянка траси рівна, освітлена, з нанесеною розміткою та дорожніми знаками, відтак не вважається аварійно небезпечною. Після аварії дорожні знаки усе ж замінили на інші, які краще видно здалека.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинянин, Рівне, ДТП, школяр, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Настрашніше – морозна ніч: як у Луцьку безхатьки рятуються від холоду. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин заплатить 500 тисяч гривень за смертельний наїзд на школяра на Рівненщині
Сьогодні, 13:55
Пояснили, чому не треба сподіватися на антитіла після COVID і перевіряти їх
Сьогодні, 13:38
У Володимирі автівка ледь не впала у 4-метрову яму, де проводили роботи
Сьогодні, 13:25
В Україні поділ на райони може зникнути: волинська експертка. ВІДЕО
Сьогодні, 13:10
Чому в Україні дорожчає масло
Сьогодні, 12:55
Схожі новини
Волинянин став винуватцем масштабної ДТП у Рівному. ФОТО Волинянин став винуватцем масштабної ДТП у Рівному. ФОТО
02 листопад, 2021, 19:18
У ДТП на Львівщині загинув волинянин. ФОТО У ДТП на Львівщині загинув волинянин. ФОТО
11 жовтень, 2021, 11:55
Смертельна ДТП на Житомирщині: волинянин за кермом «MAН» зіткнувся з Audi Смертельна ДТП на Житомирщині: волинянин за кермом «MAН» зіткнувся з Audi
04 жовтень, 2021, 13:28
У Рівному з вікна багатоповерхівки випав підліток з Волині У Рівному з вікна багатоповерхівки випав підліток з Волині
15 серпень, 2021, 13:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин заплатить 500 тисяч гривень за смертельний наїзд на школяра на Рівненщині
Сьогодні, 13:55
 0
Пояснили, чому не треба сподіватися на антитіла після COVID і перевіряти їх
Сьогодні, 13:38
 0
У Володимирі автівка ледь не впала у 4-метрову яму, де проводили роботи
Сьогодні, 13:25
 0
В Україні поділ на райони може зникнути: волинська експертка. ВІДЕО
Сьогодні, 13:10
 0
Чому в Україні дорожчає масло
Сьогодні, 12:55
 0
Медіа
відео
1/8