Чим лікуватимуть українців від коронавірусу. СПИСОК





Про це повідомляє



Для лікування COVID-пацієнтів у стаціонарах МОЗ закупило Ремдесивір та Тоцилізумаб. Окрім цього, МОЗ підписало угоди на закупівлю Молнупіравіру та Паксловіду.



В Україну мають доставити понад 66 тисяч флаконів Ремдесивіру та понад 3 тисячі флаконів Тоцилізумабу.



"Пацієнти із COVID-19 й надалі будуть користуватись сучасними та дієвими методами лікування. Для цього у грудні було оновлено протокол "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)", – йдеться в повідомленні.



Також відомство вже підписало догорів на поставку 300 тисяч курсів Молнупіравіру, який використовують для амбулаторного лікування COVID-19. Завдяки цьому препарату можна запобігти перехід захворювання із легкого ступеня тяжкості до середнього та важкого у груп ризиків.



Щодо препарату Паксловід, то попередній договір уклали на закупівлю 300 тисяч курсів лікування.



"Для ефективного лікування пацієнтів раніше Кабмін спростив процедуру державної реєстрації лікарських засобів від COVID-19 для екстреного медичного застосування", – додали у відомстві.



Що відомо про препарати

Ремдесивір – Внутрішньовенний препарат, який розробила американська компанія Gilead Sciences для боротьби з лихоманкою Ебола, але препарат виявився неефективним у боротьбі з цією інфекцією. Після цього його почали досліджувати в ефективності проти коронавірусу. Щоправда, ВООЗ не рекомендує Ремдесивір для лікування пацієнтів, хворих на COVID-19. Результати не показали значного впливу препарату Ремдесивіру на одужання пацієнтів.



Тоцилізумаб – Препарат діє безпосередньо на запалення, яке провокує COVID-19. Він знижує гіперактивність імунної системи, яка є причиною дихальної недостатності й тим самим допомагає людині не задихнутись. Тобто він не впливає на сам вірус, тож для профілактики його приймати немає сенсу. Він використовується лише у важких випадках.



Паксловід – противірусний препарат, розроблений компанією Pfizer.

Паксловід містить нірматрелвір, який пригнічує білок SARS-CoV-2, щоб зупинити реплікацію вірусу, і ритонавір, який уповільнює розпад нірматрелвіру, щоб допомогти йому залишатися в організмі протягом більш тривалого періоду у вищих концентраціях.



Молнупіравір – препарат блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу і знизити ризик тяжкого перебігу хвороби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд спростив процедуру державної реєстрації ліків проти COVID-19 для екстреного медичного застосування. МОЗ вже закупило 2 препарати та підписало угоди зі ще двома виробниками.Про це повідомляє Канал24 , посилаючись на МОЗ.Для лікування COVID-пацієнтів у стаціонарах МОЗ закупило Ремдесивір та Тоцилізумаб. Окрім цього, МОЗ підписало угоди на закупівлю Молнупіравіру та Паксловіду.В Україну мають доставити понад 66 тисяч флаконів Ремдесивіру та понад 3 тисячі флаконів Тоцилізумабу."Пацієнти із COVID-19 й надалі будуть користуватись сучасними та дієвими методами лікування. Для цього у грудні було оновлено протокол "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)", – йдеться в повідомленні.Також відомство вже підписало догорів на поставку 300 тисяч курсів Молнупіравіру, який використовують для амбулаторного лікування COVID-19. Завдяки цьому препарату можна запобігти перехід захворювання із легкого ступеня тяжкості до середнього та важкого у груп ризиків.Щодо препарату Паксловід, то попередній договір уклали на закупівлю 300 тисяч курсів лікування."Для ефективного лікування пацієнтів раніше Кабмін спростив процедуру державної реєстрації лікарських засобів від COVID-19 для екстреного медичного застосування", – додали у відомстві.Ремдесивір – Внутрішньовенний препарат, який розробила американська компанія Gilead Sciences для боротьби з лихоманкою Ебола, але препарат виявився неефективним у боротьбі з цією інфекцією. Після цього його почали досліджувати в ефективності проти коронавірусу. Щоправда, ВООЗ не рекомендує Ремдесивір для лікування пацієнтів, хворих на COVID-19. Результати не показали значного впливу препарату Ремдесивіру на одужання пацієнтів.Тоцилізумаб – Препарат діє безпосередньо на запалення, яке провокує COVID-19. Він знижує гіперактивність імунної системи, яка є причиною дихальної недостатності й тим самим допомагає людині не задихнутись. Тобто він не впливає на сам вірус, тож для профілактики його приймати немає сенсу. Він використовується лише у важких випадках.Паксловід – противірусний препарат, розроблений компанією Pfizer.Паксловід містить нірматрелвір, який пригнічує білок SARS-CoV-2, щоб зупинити реплікацію вірусу, і ритонавір, який уповільнює розпад нірматрелвіру, щоб допомогти йому залишатися в організмі протягом більш тривалого періоду у вищих концентраціях.Молнупіравір – препарат блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу і знизити ризик тяжкого перебігу хвороби.

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