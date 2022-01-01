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Де у Луцьку не буде світла завтра, 22 січня

Де у Луцьку не буде світла завтра, 22 січня
У зв'язку з здійсненням технічних робіт у суботу, 22 січня, декілька вулиць Луцька залишаться без світла.

Про це інформують у пресслужбі Луцькради.

Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:

з 10:00 до 16:00 - вул. Шевченка (частково), вул. Янки Купали (частково), вул. Проектувальна (частково), вул.Ломоносова (частково).

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Теги: світло, Луцьк, вимкнення
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