Де у Луцьку не буде світла завтра, 22 січня
Сьогодні, 19:00
У зв'язку з здійсненням технічних робіт у суботу, 22 січня, декілька вулиць Луцька залишаться без світла.
Про це інформують у пресслужбі Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 10:00 до 16:00 - вул. Шевченка (частково), вул. Янки Купали (частково), вул. Проектувальна (частково), вул.Ломоносова (частково).
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Про це інформують у пресслужбі Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 10:00 до 16:00 - вул. Шевченка (частково), вул. Янки Купали (частково), вул. Проектувальна (частково), вул.Ломоносова (частково).
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