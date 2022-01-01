Де у Луцьку збудують льодову арену





Про це повідомяє



Нині на Волині є одна крита ковзанка – “Снігова королева” у Луцьку. Її збудували у 2007, ще через рік зробили дах. У Луцьку за будівництво льодового палацу не бралися би, адже це дуже затратно. Ідея прийшла зі столиці. В рамках “Великого будівництва” планують звести 19 сучасних льодових майданчиків в Україні. Серед міст і Луцьк. Майже все – за державний кошт, 10% – співфінансування з обласного бюджету. За словами директора департаменту сім’ї, молоді і спорту Луцькради Володимира Захожого, це близько 150 мільйонів на арену в Луцьку. Тож відмовитися від такої пропозиції, кажуть, було би гріхом. Усього ж у льодові палаци інвестують 5 мільярдів 400 тисяч гривень.



Місце для нової арени, колишній іподром, зараз обстежують геологи. Вони мають дослідити якість ґрунту і зробити висновок: підходить він для такого будівництва чи ні.



До слова, якщо велику арену із 450 місцями для глядачів зведуть, її утримання та обслуговування впаде на плечі міста. Такий об’єкт потягне в середньому мільйон у місяць. Тому на льодовій арені треба буде якось заробляти. Тому, кажуть, будуть всіляко популяризувати та розвивати хокей на Волині. А ще започатковувати нові види спорту: наприклад, фігурне катання чи перегони на ковзанах.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку збудують ще одну льодову арену. Відомо, що розміститься нова локація на вулиці Глушець – на місці колишнього іподрому. До слова, звести арени хочуть не тільки на Волині, а в 19 містах України. На все передбачають п’ять мільярдів чотириста тисяч гривень.Про це повідомяє 12 канал. Нині на Волині є одна крита ковзанка – “Снігова королева” у Луцьку. Її збудували у 2007, ще через рік зробили дах. У Луцьку за будівництво льодового палацу не бралися би, адже це дуже затратно. Ідея прийшла зі столиці. В рамках “Великого будівництва” планують звести 19 сучасних льодових майданчиків в Україні. Серед міст і Луцьк. Майже все – за державний кошт, 10% – співфінансування з обласного бюджету. За словами директора департаменту сім’ї, молоді і спорту Луцькради Володимира Захожого, це близько 150 мільйонів на арену в Луцьку. Тож відмовитися від такої пропозиції, кажуть, було би гріхом. Усього ж у льодові палаци інвестують 5 мільярдів 400 тисяч гривень.Місце для нової арени, колишній іподром, зараз обстежують геологи. Вони мають дослідити якість ґрунту і зробити висновок: підходить він для такого будівництва чи ні.До слова, якщо велику арену із 450 місцями для глядачів зведуть, її утримання та обслуговування впаде на плечі міста. Такий об’єкт потягне в середньому мільйон у місяць. Тому на льодовій арені треба буде якось заробляти. Тому, кажуть, будуть всіляко популяризувати та розвивати хокей на Волині. А ще започатковувати нові види спорту: наприклад, фігурне катання чи перегони на ковзанах.

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