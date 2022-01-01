У «Дії» з'явиться послуга «єЗахист»
Сьогодні, 12:30
У застосунку незабаром з'явиться нова послуга з кібербезпеки.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.
«Ми вирішили запустити найближчим часом послугу «єЗахист» у додатку «Дія», – написав Федоров.
За його словами, так громадяни зможуть дізнатися про базові правила кібербезпеки, а також отримати відомості про те, в яких реєстрах міститься інформація про них.
Наступним кроком, зазначив віцепрем'єр, буде запуск сервісу, «де кожному українцю надходитиме повідомлення, коли чиновник перевіряє ваші дані в реєстрі».
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Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.
«Ми вирішили запустити найближчим часом послугу «єЗахист» у додатку «Дія», – написав Федоров.
За його словами, так громадяни зможуть дізнатися про базові правила кібербезпеки, а також отримати відомості про те, в яких реєстрах міститься інформація про них.
Наступним кроком, зазначив віцепрем'єр, буде запуск сервісу, «де кожному українцю надходитиме повідомлення, коли чиновник перевіряє ваші дані в реєстрі».
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