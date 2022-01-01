У «Дії» з'явиться послуга «єЗахист»





Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.



«Ми вирішили запустити найближчим часом послугу «єЗахист» у додатку «Дія», – написав Федоров.



За його словами, так громадяни зможуть дізнатися про базові правила кібербезпеки, а також отримати відомості про те, в яких реєстрах міститься інформація про них.



Наступним кроком, зазначив віцепрем'єр, буде запуск сервісу, «де кожному українцю надходитиме повідомлення, коли чиновник перевіряє ваші дані в реєстрі».

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