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У «Дії» з'явиться послуга «єЗахист»

У «Дії» з'явиться послуга «єЗахист»
У застосунку незабаром з'явиться нова послуга з кібербезпеки.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

«Ми вирішили запустити найближчим часом послугу «єЗахист» у додатку «Дія», – написав Федоров.

За його словами, так громадяни зможуть дізнатися про базові правила кібербезпеки, а також отримати відомості про те, в яких реєстрах міститься інформація про них.

Наступним кроком, зазначив віцепрем'єр, буде запуск сервісу, «де кожному українцю надходитиме повідомлення, коли чиновник перевіряє ваші дані в реєстрі».

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Теги: «Дія», кібербезпека
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