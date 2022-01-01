Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 січня
Сьогодні, 20:00
З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами.
Про це інформує сайт Sinoptik.
Вранці очікується сніг, який у другій половині дня зміниться дрібним мокрим снігом. Увечері - дощ.
Температура вночі від -9 до -8⁰, вдень -1°.
Народний прогноз погоди: 25 січня вшановується пам’ять святої Тетяни. У народі цей день називали “Тетяна Водохресна”, “Бабин кут”. Якщо цього дня йшов сніг, то літо очікували дощове, якщо було морозно, ясно — літо обіцяло бути теплим, а рік — врожайним: “Якщо снігопад — влітку дощик частий”. А ось тепла заметіль на Тетяну і “гнилий вітер” (південний) були небажаними явищами, оскільки вказували на неврожай та засуху.
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Про це інформує сайт Sinoptik.
Вранці очікується сніг, який у другій половині дня зміниться дрібним мокрим снігом. Увечері - дощ.
Температура вночі від -9 до -8⁰, вдень -1°.
Народний прогноз погоди: 25 січня вшановується пам’ять святої Тетяни. У народі цей день називали “Тетяна Водохресна”, “Бабин кут”. Якщо цього дня йшов сніг, то літо очікували дощове, якщо було морозно, ясно — літо обіцяло бути теплим, а рік — врожайним: “Якщо снігопад — влітку дощик частий”. А ось тепла заметіль на Тетяну і “гнилий вітер” (південний) були небажаними явищами, оскільки вказували на неврожай та засуху.
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