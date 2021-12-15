Онкохворому волинянину потрібна щоденна доза дорогих ліків: збирають кошти

Мирослав Уздиган – мешканець села П’ятидні Володимир-Волинського району. Він потерпає від раку легень четвертої стадії та щодня приймає ліки для підтримки життя, місячна доза яких коштує 66 240 гривень.



До читачів Мирослава – Світлана Удзиган.



Вона розповіла, що у червні 2020-го року чоловіку діагностували онкологічне захворювання – аденокарциному четвертої стадії з пошкодженими двома легенями до 70 %.



“Пройшли 3 хіміотерапії, які не дали позитивних результатів, на КД теж не підійшов по критеріях. В пухлині виявлено АЛК+ мутацію”, – розповіла жінка.



Єдиний порятунок для Мирослава – препарат “Алекенза”, який чоловіку необхідно щодня пожиттєво.



В Україні для хворих препарат не закупляють, його можливо придбати лише за власні кошти. І хоч Мирослава внесено в програму «З надією в майбутнє» від ТОВ РОШ, яка надає знижку на цей препарат, але все ж 66 240 гривень на місяць для сім’ї є непосильною сумою.



“Ліки потрібно приймати щодень, кожні 12 годин і пожиттєво… Викуп кожної наступної упаковки на початку місяця. Наразі чоловік веде досить активний та повноцінний спосіб життя.



Алекенза однозначно допомагає! Тому я прошу всіх небайдужих людей, у кого є можливість, допомогти з купівлею цього препарату для Мирослава”, – звертається до людей Світлана.



Допомогти чоловіку можна за реквізитами:



Карта Приватбанку 4149 4991 4237 0442 Уздиган Мирослав Іванович

Карта Приватбанку 5168 7554 7183 3240 Уздиган Світлана Володимирівна (дружина)

Карта Ощадбанку 5167 8031 2009 6008 Уздиган Світлана (дружина)



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. – мешканець села П’ятидні Володимир-Волинського району. Він потерпає від раку легень четвертої стадії та щодня приймає ліки для підтримки життя, місячна доза яких коштує 66 240 гривень.До читачів БУГ у за допомогою звернулася дружинаВона розповіла, що у червні 2020-го року чоловіку діагностували онкологічне захворювання – аденокарциному четвертої стадії з пошкодженими двома легенями до 70 %.“Пройшли 3 хіміотерапії, які не дали позитивних результатів, на КД теж не підійшов по критеріях. В пухлині виявлено АЛК+ мутацію”, – розповіла жінка.Єдиний порятунок для Мирослава – препарат “Алекенза”, який чоловіку необхідно щодня пожиттєво.В Україні для хворих препарат не закупляють, його можливо придбати лише за власні кошти. І хоч Мирослава внесено в програму «З надією в майбутнє» від ТОВ РОШ, яка надає знижку на цей препарат, але все ж 66 240 гривень на місяць для сім’ї є непосильною сумою.“Ліки потрібно приймати щодень, кожні 12 годин і пожиттєво… Викуп кожної наступної упаковки на початку місяця. Наразі чоловік веде досить активний та повноцінний спосіб життя.Алекенза однозначно допомагає! Тому я прошу всіх небайдужих людей, у кого є можливість, допомогти з купівлею цього препарату для Мирослава”, – звертається до людей Світлана.Допомогти чоловіку можна за реквізитами:

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