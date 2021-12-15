вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Онкохворому волинянину потрібна щоденна доза дорогих ліків: збирають кошти

Онкохворому волинянину потрібна щоденна доза дорогих ліків: збирають кошти
Мирослав Уздиган – мешканець села П’ятидні Володимир-Волинського району. Він потерпає від раку легень четвертої стадії та щодня приймає ліки для підтримки життя, місячна доза яких коштує 66 240 гривень.

До читачів БУГу за допомогою звернулася дружина Мирослава – Світлана Удзиган.

Вона розповіла, що у червні 2020-го року чоловіку діагностували онкологічне захворювання – аденокарциному четвертої стадії з пошкодженими двома легенями до 70 %.

“Пройшли 3 хіміотерапії, які не дали позитивних результатів, на КД теж не підійшов по критеріях. В пухлині виявлено АЛК+ мутацію”, – розповіла жінка.

Єдиний порятунок для Мирослава – препарат “Алекенза”, який чоловіку необхідно щодня пожиттєво.

В Україні для хворих препарат не закупляють, його можливо придбати лише за власні кошти. І хоч Мирослава внесено в програму «З надією в майбутнє» від ТОВ РОШ, яка надає знижку на цей препарат, але все ж 66 240 гривень на місяць для сім’ї є непосильною сумою.

“Ліки потрібно приймати щодень, кожні 12 годин і пожиттєво… Викуп кожної наступної упаковки на початку місяця. Наразі чоловік веде досить активний та повноцінний спосіб життя.
Онкохворому волинянину потрібна щоденна доза дорогих ліків: збирають кошти

Алекенза однозначно допомагає! Тому я прошу всіх небайдужих людей, у кого є можливість, допомогти з купівлею цього препарату для Мирослава”, – звертається до людей Світлана.

Допомогти чоловіку можна за реквізитами:

Карта Приватбанку 4149 4991 4237 0442 Уздиган Мирослав Іванович
Карта Приватбанку 5168 7554 7183 3240 Уздиган Світлана Володимирівна (дружина)
Карта Ощадбанку 5167 8031 2009 6008 Уздиган Світлана (дружина)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рак легень, волинянин, Мирослав Уздиган, допомога, ліки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пояснили, чому у Луцькій громаді дистанційно навчатимуться тільки учні 5-11 класів
Сьогодні, 19:00
Онкохворому волинянину потрібна щоденна доза дорогих ліків: збирають кошти
Сьогодні, 18:28
Купив у фейсбуці права: водій з Луцька відбувся умовним покаранням
Сьогодні, 17:51
Ковельчанин увійшов у ТОП-10 найкращих бійців з Кіокушинкай карате України
Сьогодні, 17:30
В ЄС – нові правила для в'їзду туристів
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
Онкохворому волинянину потрібні дороговартісні ліки: сім’я просить про допомогу Онкохворому волинянину потрібні дороговартісні ліки: сім’я просить про допомогу
12 січень, 07:37
Маленький волинянин може втратити око через нещасний випадок: збирають кошти на операцію Маленький волинянин може втратити око через нещасний випадок: збирають кошти на операцію
15 грудень, 2021, 17:44
Батьки не мали коштів на обстеження: офіцер громади на Волині доставив хворого хлопчика до лікарні Батьки не мали коштів на обстеження: офіцер громади на Волині доставив хворого хлопчика до лікарні
09 вересень, 2021, 10:55
Потрібно більше 10 тисяч доларів: хлопчику з Волині збирають кошти на другу операцію Потрібно більше 10 тисяч доларів: хлопчику з Волині збирають кошти на другу операцію
26 липень, 2021, 17:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пояснили, чому у Луцькій громаді дистанційно навчатимуться тільки учні 5-11 класів
Сьогодні, 19:00
 0
Онкохворому волинянину потрібна щоденна доза дорогих ліків: збирають кошти
Сьогодні, 18:28
 0
Купив у фейсбуці права: водій з Луцька відбувся умовним покаранням
Сьогодні, 17:51
 0
Ковельчанин увійшов у ТОП-10 найкращих бійців з Кіокушинкай карате України
Сьогодні, 17:30
 0
В ЄС – нові правила для в'їзду туристів
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8