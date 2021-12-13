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В Омікрона знайшли незвичайний симптом

В Омікрона знайшли незвичайний симптом
Американські вчені виявили новий симптом варіанта "Омікрон" — біль у вухах. Часто це може бути єдиною ознакою захворювання.

Про це повідомляє британський таблоїд The Sun, передає ТСН.

Зі слів експерта з інфекційних захворювань Каліфорнійського університету в Сан-Франциско (UCSF) доктора Пітера Чін-Хонга, біль у вухах обумовлений тим, що вірус в основному вражає дихальні шляхи, які розташовані близько до рота, носа та вух і часто потрапляє в ці місця.

Зараження "Омікроном" дійсно може викликати болючі симптоми у внутрішньому вусі, які люди не завжди сприймають як ознаку ковіду.

Лікарка Костянтина Станкович порекомендувала тим, хто помітив у себе втрату слуху, запаморочення чи дзвін у вухах не ігнорувати ці симптоми, а пройти тестування на COVID-19.

"У деяких наших пацієнтів ми бачили, що втрата слуху є єдиною ознакою зараження COVID-19", — зазначила лікарка Станкович.

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Теги: Омікрон, симптоми, коронавірус
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