В Омікрона знайшли незвичайний симптом





Про це повідомляє британський таблоїд The Sun, передає



Зі слів експерта з інфекційних захворювань Каліфорнійського університету в Сан-Франциско (UCSF) доктора Пітера Чін-Хонга, біль у вухах обумовлений тим, що вірус в основному вражає дихальні шляхи, які розташовані близько до рота, носа та вух і часто потрапляє в ці місця.



Зараження "Омікроном" дійсно може викликати болючі симптоми у внутрішньому вусі, які люди не завжди сприймають як ознаку ковіду.



Лікарка Костянтина Станкович порекомендувала тим, хто помітив у себе втрату слуху, запаморочення чи дзвін у вухах не ігнорувати ці симптоми, а пройти тестування на COVID-19.



"У деяких наших пацієнтів ми бачили, що втрата слуху є єдиною ознакою зараження COVID-19", — зазначила лікарка Станкович.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Американські вчені виявили новий симптом варіанта "Омікрон" — біль у вухах. Часто це може бути єдиною ознакою захворювання.Про це повідомляє британський таблоїд The Sun, передає ТСН. Зі слів експерта з інфекційних захворювань Каліфорнійського університету в Сан-Франциско (UCSF) доктора Пітера Чін-Хонга, біль у вухах обумовлений тим, що вірус в основному вражає дихальні шляхи, які розташовані близько до рота, носа та вух і часто потрапляє в ці місця.Зараження "Омікроном" дійсно може викликати болючі симптоми у внутрішньому вусі, які люди не завжди сприймають як ознаку ковіду.Лікаркапорекомендувала тим, хто помітив у себе втрату слуху, запаморочення чи дзвін у вухах не ігнорувати ці симптоми, а пройти тестування на COVID-19."У деяких наших пацієнтів ми бачили, що втрата слуху є єдиною ознакою зараження COVID-19", — зазначила лікарка Станкович.

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