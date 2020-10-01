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ВР йде на карантин через велику кількість хворих

ВР йде на карантин через велику кількість хворих
Верховна рада наступного пленарного тижня планує піти на карантин.

Про це написав у Тelegram нардеп від «Голосу» Ярослав Желєзняк.

«Лише відкриття сесії, кілька голосувань і Рада йде на карантин до 15 лютого. Причина – велика кількість хворих», - написав він.

Крім того, за даними Слово і Діло, речник фракції «Слуга Народу» Юлія Палійчук повідомила, що «на ранок 26 січня лише серед депутатів Верховної ради від «Слуги Народу» зафіксовано 17 підтверджених випадків захворювання. Також, на Ковід хворіє 45 співробітників апарату парламенту. Щодня фіксується по 2-3 нові випадки зараження».

Через це у ВР ініціювали нараду за участі голів фракцій та груп, на якій обговорять формат роботи Ради наступного тижня.

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Теги: Верховна Рада, карантин
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