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У Луцьку жінка випала з 9 поверху і померла

У Луцьку жінка випала з 9 поверху і померла
У Луцьку жінка випала з вікна 9 поверху житлового будинку на вулиці Гетьмана Сагайдачного.

Про це інформує пресслужба поліції Волині.

Нещасний випадок з невідомих поки що причин трапився сьогодні, близько 13 години. У медичному закладі громадянка померла.

На місці події нині працює слідчо-оперативна група поліції. Поліцейські з’ясовують усі обставини трагедії.

Відомості внесуть до ЄРДР за ст. 115 з приміткою «нещасний випадок» Кримінального кодексу України.


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Теги: нещасний випадок, жінка випала з вікна, Луцьк, смерть
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