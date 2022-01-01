У Луцьку жінка випала з 9 поверху і померла





Про це інформує пресслужба поліції Волині.



Нещасний випадок з невідомих поки що причин трапився сьогодні, близько 13 години. У медичному закладі громадянка померла.



На місці події нині працює слідчо-оперативна група поліції. Поліцейські з’ясовують усі обставини трагедії.



Відомості внесуть до ЄРДР за ст. 115 з приміткою «нещасний випадок» Кримінального кодексу України.





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