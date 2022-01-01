У Луцьку жінка випала з 9 поверху і померла
Сьогодні, 15:51
У Луцьку жінка випала з вікна 9 поверху житлового будинку на вулиці Гетьмана Сагайдачного.
Про це інформує пресслужба поліції Волині.
Нещасний випадок з невідомих поки що причин трапився сьогодні, близько 13 години. У медичному закладі громадянка померла.
На місці події нині працює слідчо-оперативна група поліції. Поліцейські з’ясовують усі обставини трагедії.
Відомості внесуть до ЄРДР за ст. 115 з приміткою «нещасний випадок» Кримінального кодексу України.
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Про це інформує пресслужба поліції Волині.
Нещасний випадок з невідомих поки що причин трапився сьогодні, близько 13 години. У медичному закладі громадянка померла.
На місці події нині працює слідчо-оперативна група поліції. Поліцейські з’ясовують усі обставини трагедії.
Відомості внесуть до ЄРДР за ст. 115 з приміткою «нещасний випадок» Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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