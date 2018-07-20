На Волині будівництво школи затягнулося на десятиліття: необхідно понад 100 млн грн

Ще у жовтні 2012-го у селищі Головне на Любомльщині заклали капсулу під будівництво нової школи на 600 дітей. Декілька років питання будівництва зависло і лише у 2018 році, після багатьох звернень громади селища, школу в Головному знову пообіцяли добудувати, виділялися і кошти з держбюджету. Проте за ці роки недобросовісний київський підрядник за 11 млн гривень спромігся звести лише фундамент школи, стіни котельні та паркан.Голова обласної ради, під час перебування у Головненській селищній ТГ, разом з депутаттами облради та райради оглянули місце, де ще десятиріччя тому розпочалось будівництво нової школи і обговорили її подальше будівництво.Про це інформує пресслужба облради.Очільником місцевої громадирозповів, що проєктно-кошторисна документація була відкорегована наприкінці 2020 року. Для завершення будівництва цієї школи необхідно ще понад 111 мільйонів гривень. Між тим, цьогоріч коштів держбюджету на цей об’єкт не передбачено взагалі.«Однак є й інші державні програми, зокрема – Велике будівництво, або ж субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери. Тобто варіанти є і їх треба розглядати, - зауважив Григорій Недопад.Тим часом тутешні дітлахи змушені навчатися у п’яти непристосованих приміщеннях, збудованих ще наприкінці 50-х років минулого століття. В ліцеї - 460 учнів і їх кількість щороку збільшується.«Сподіваюсь, що спільними зусиллями нам вдасться домогтися, щоб будівництво школи було відновлене. Очільник громади, а також депутати обласної та районної ради розуміють, що він вкрай потрібний для цієї великої і перспективної громади. Тут стабільний приріст населення. І, зрештою, при оптимізації навколишніх малокомплектних шкіл, цю школу можна заповнити, вирішити проблему із садочком, а також зробити цей навчальний заклад опорною школою І-ІІІ ступенів», - зазначив Григорій Недопад.