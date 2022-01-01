Заарештували чоловіків з Миколаєва, які підірвали суд на Волині





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла речниця прокуратури Наталка Мурахевич.



Рішення щодо взяття під варту суд прийняв сьогодні, 3 лютого.



Зауважимо, що чоловіки зможуть вийти з-під варти, якщо внесуть заставу у розмірі понад 198 тисяч гривень кожен.



Нагадаємо, 15 січня близько 5 години ранку



Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце, встановила, що пожежа сталася внаслідок вибуху. З місця події вилучили уламки гранат та деталі корпусів з маркуванням.



Учора, 2 лютого, у кількох містах провели обшуки й встановили, що вибух влаштували двоє мешканців Миколаєва, яким 28 і 43 роки. Які мотиви такого вчинку – поки невідомо.



Наразі їх підозрюють в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 ККУ) та незаконному поводженні з вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 ККУ).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міськрайонний суд обрав запобіжний захід двом мешканцям Миколаєва, які влаштували вибух і пожежу у Любомльському районному суді. Чоловіків взяли під варту на 60 днів.Про це у коментарірозповіла речниця прокуратуриРішення щодо взяття під варту суд прийняв сьогодні, 3 лютого.Зауважимо, що чоловіки зможуть вийти з-під варти, якщо внесуть заставу у розмірі понад 198 тисяч гривень кожен.Нагадаємо, 15 січня близько 5 години ранку у Любомльському районному суді сталася пожежа Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце, встановила, що пожежа сталася внаслідок вибуху. З місця події вилучили уламки гранат та деталі корпусів з маркуванням.Учора, 2 лютого, у кількох містах провели обшуки й, яким 28 і 43 роки. Які мотиви такого вчинку – поки невідомо.Наразі їх підозрюють в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 ККУ) та незаконному поводженні з вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 ККУ).

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