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Заарештували чоловіків з Миколаєва, які підірвали суд на Волині

Заарештували чоловіків з Миколаєва, які підірвали суд на Волині
Луцький міськрайонний суд обрав запобіжний захід двом мешканцям Миколаєва, які влаштували вибух і пожежу у Любомльському районному суді. Чоловіків взяли під варту на 60 днів.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла речниця прокуратури Наталка Мурахевич.

Рішення щодо взяття під варту суд прийняв сьогодні, 3 лютого.

Зауважимо, що чоловіки зможуть вийти з-під варти, якщо внесуть заставу у розмірі понад 198 тисяч гривень кожен.

Нагадаємо, 15 січня близько 5 години ранку у Любомльському районному суді сталася пожежа.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце, встановила, що пожежа сталася внаслідок вибуху. З місця події вилучили уламки гранат та деталі корпусів з маркуванням.

Учора, 2 лютого, у кількох містах провели обшуки й встановили, що вибух влаштували двоє мешканців Миколаєва, яким 28 і 43 роки. Які мотиви такого вчинку – поки невідомо.

Наразі їх підозрюють в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 ККУ) та незаконному поводженні з вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 ККУ).

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Теги: зловмисники, підірвали суд, Любомльський суд, пожежа, арешт
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