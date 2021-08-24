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Український художник створив «оборонний герб» Луцька

Український художник створив «оборонний герб» Луцька
Худоник Нікіта Тітов почав малювати символи міст, розміщені на мечі, на знак того, що українські міста готові дати відсіч Росії.

Свої роботи художник викладає на сторінці у Facebook, сьогодні він показав "оборонний герб" Луцька.

Художник вже зробив символічні малюнки для Києва, Харкова, Запоріжжя, Житомира, Маріуполя, Одеси, Дніпра, Чернігова, Сум, Херсону й герб для міста Рівне. 8 лютого Тітов доповнив колекцію ще й малюнком для Луцька.

Довідково: Нікіта Тітов народився в Естонії, закінчив художньо-графічний факультет Харківського педагогічного університету і довгий час жив у Харкові. Займається живописом, графікою, книжковою ілюстрацією та дизайном.
Український художник створив «оборонний герб» Луцька



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Теги: Художник, символи міст, герб
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