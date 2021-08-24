Український художник створив «оборонний герб» Луцька
Сьогодні, 14:40
Худоник Нікіта Тітов почав малювати символи міст, розміщені на мечі, на знак того, що українські міста готові дати відсіч Росії.
Свої роботи художник викладає на сторінці у Facebook, сьогодні він показав "оборонний герб" Луцька.
Художник вже зробив символічні малюнки для Києва, Харкова, Запоріжжя, Житомира, Маріуполя, Одеси, Дніпра, Чернігова, Сум, Херсону й герб для міста Рівне. 8 лютого Тітов доповнив колекцію ще й малюнком для Луцька.
Довідково: Нікіта Тітов народився в Естонії, закінчив художньо-графічний факультет Харківського педагогічного університету і довгий час жив у Харкові. Займається живописом, графікою, книжковою ілюстрацією та дизайном.
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Свої роботи художник викладає на сторінці у Facebook, сьогодні він показав "оборонний герб" Луцька.
Художник вже зробив символічні малюнки для Києва, Харкова, Запоріжжя, Житомира, Маріуполя, Одеси, Дніпра, Чернігова, Сум, Херсону й герб для міста Рівне. 8 лютого Тітов доповнив колекцію ще й малюнком для Луцька.
Довідково: Нікіта Тітов народився в Естонії, закінчив художньо-графічний факультет Харківського педагогічного університету і довгий час жив у Харкові. Займається живописом, графікою, книжковою ілюстрацією та дизайном.
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