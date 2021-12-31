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З бюджету Волині виділили 2,6 мільйона на тероборону

З бюджету Волині виділили 2,6 мільйона на тероборону
З бюджету Волині виділили 2 мільйонів 660 тисяч гривень на потреби територіальної оборони.

Відповідне рішення прийняли 16 лютого під час сесії Волинської обласної ради.

Фінансування здійснюватимуть у рамках програми матеріально-технічного забезпечення військових частин, підрозділів правоохоронних органів, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізаційної підготовки та мобілізації в області на 2021-2025 роки. Її обласна рада прийняла минулоріч.

Командир 100-ї бригади тероборони Олександр Скумбрій розповів про стан справ в області у цій площині. За його словами, до лав територіальної оборони вже мобілізували майже 3 тисячі людей. Він додав, що здебільшого у тер оборону йдуть колишні військовослужбовці, звільнені у запас.

«Ветеранів АТО небагато. Дехто не може піти через стан здоров’я. Також на службу прийшло багато жінок», - розповів Скумбрій.

«Це, напевно, не остання сума, яку ми будемо виділяти на потреби тер оборони», - резюмував після голосування щодо фінансового питання голова Волиньради Григорій Недопад.

Гроші, зокрема, спрямують на придбання засобів розвідки (тепловізори, прилади нічного бачення, квадрокоптери), спорядження (армійські намети, каремати, спальні мішки, аптечки, ліхтарі, компаси, саперні лопати тощо), бензоагрегатів для виготовлення струму та засобів радіозв’язку (портативні радіостанції і ретранслятори транкінгового зв’язку з режимом шифрування), а також на підготовку і проведення навчальних зборів особового складу та облаштування штабів зони ТрО та військової частини А7028.

До слова, кошти на тероборону також спрямовуватимуть з бюджетів громад та районів.

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Теги: тероборона, бюджет, Волинь
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Коментарі 1
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нероби також хочуть їсти....
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