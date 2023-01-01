Обираємо лабораторію для аналізів: що впливає на достовірність результатів*





Точність і достовірність отриманих результатів відіграють вирішальну роль для визначення подальших кроків лікування. Тому важливо вибрати надійну медлабораторію, що має ліцензію та відповідає вимогам ДСТУ.



Ключові моменти при виборі медлабораторії: на що звернути увагу



Здача аналізів – неодмінна умова для контролю стану здоров'я. Якщо ви прагнете отримати достовірні результати та комфорт під час надання медичних послуг, варто звернути увагу на наступні фактори:



Перш за все, переконайтеся в наявності ліцензії на здійснення медичної практики. Однак однієї ліцензії недостатньо. Лабораторія повинна мати сертифікати ISO, зокрема ISO 9001:2015 та ISO 15189:2015. Ці сертифікати свідчать про відповідність лабораторії міжнародним стандартам якості та компетентності.

Достовірність результатів визначається обладнанням та реагентами. Лабораторія повинна мати сучасне обладнання від визнаних виробників, як Abbott, Siemens, BIO-RAD тощо. Тільки відповідні обладнанню реагенти гарантують отримання точних показників.

Дізнайтеся, чи надає лабораторія послуги для різних вікових категорій, наприклад, немовлят. Це свідчитиме про те, що в закладі працюють кваліфіковані та компетентні лаборанти.

Гнучкий графік роботи, включно з вихідними, а також можливість виїзду бригади для забору аналізів додому можуть бути важливими факторами для вас.

Переконайтеся, що лабораторія має змогу виконання термінових тестів (СІТО). Адже оперативність виконання досліджень грає важливу роль у плануванні медичних процедур.

Не забувайте переглянути реальні відгуки клієнтів про лабораторію, а також дізнатися про її історію та досвід на ринку. Це може дати вам додаткове уявлення про роботу лабораторії.

Врахування вищезазначених рекомендацій допоможе зробити вам правильний вибір.



Як вибрати найкращу лабораторію для здачі аналізів



Перед більшістю людей постає питання: чи можна вважати всі лабораторії однаковими та чи дійсно найнижча ціна означає хорошу якість, а найкращий сервіс – найвищу достовірність результатів аналізів?



Важливо розуміти, що зв'язок між ціною та якістю є більш складним, ніж може здатися на перший погляд. Якщо ви прагнете швидкості та якості, це не обійдеться дешево, оскільки використання швидких реагентів призводить до більших витрат. Вибір «швидко та дешево» часто супроводжується порушенням методики проведення чи меншою чутливістю реагентів. З іншого боку, можливе поєднання якості з дешевизною, проте зазвичай це вимагає більше часу.



Щоб ваш досвід здачі аналізів був позитивним, слід враховувати такі критерії:



1. Час обробки біоматеріалу: Період часу, протягом якого біоматеріал береться в роботу, може вплинути на точність результатів.

2. Контроль якості: Регулярний внутрішній та зовнішній контроль якості гарантує надійність результатів.

3. Зберігання біоматеріалу: Наявність банку для зберігання біоматеріалу є важливим аспектом, особливо при необхідності повторних аналізів.

4. Методики досліджень: Використання автоматизованих методик може забезпечити більшу точність.

5. Додаткова верифікація результатів: Проведення додаткової верифікації у випадках виходу результатів за межі норми гарантує надійність інтерпретації.

6. Використання одноразових систем: Використання стерильних одноразових систем для взяття крові забезпечує безпеку та надійність процедури.

7. Хоча це не головний аспект, бонуси від лабораторії можуть бути приємним доповненням. Деякі лабораторії надають знижки, пропонують акції для онлайн замовлень, а також різноманітні бонуси для різних вікових категорій.



Вибір медлабораторії для здачі аналізів є необхідним кроком на шляху до точної діагностики та подальшої ефективності лікування. Довіряйте своє здоров'я професіоналам Hemo Medika.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Відвідування лабораторії для здачі аналізів – перша і ключова стадія діагностики наявності чи відсутності будь-яких порушень в роботі організму.Точність і достовірність отриманих результатів відіграють вирішальну роль для визначення подальших кроків лікування. Тому важливо вибрати надійну медлабораторію, що має ліцензію та відповідає вимогам ДСТУ. Лабораторія «Гемо Медика» володіє передовим обладнанням, використовує якісні реагенти та дотримується сучасних стандартів у проведенні досліджень. Аспекти, на які варто звернути увагу при виборі лабораторії, розглянемо далі детальніше.Здача аналізів – неодмінна умова для контролю стану здоров'я. Якщо ви прагнете отримати достовірні результати та комфорт під час надання медичних послуг, варто звернути увагу на наступні фактори:Врахування вищезазначених рекомендацій допоможе зробити вам правильний вибір.Перед більшістю людей постає питання: чи можна вважати всі лабораторії однаковими та чи дійсно найнижча ціна означає хорошу якість, а найкращий сервіс – найвищу достовірність результатів аналізів?Важливо розуміти, що зв'язок між ціною та якістю є більш складним, ніж може здатися на перший погляд. Якщо ви прагнете швидкості та якості, це не обійдеться дешево, оскільки використання швидких реагентів призводить до більших витрат. Вибір «швидко та дешево» часто супроводжується порушенням методики проведення чи меншою чутливістю реагентів. З іншого боку, можливе поєднання якості з дешевизною, проте зазвичай це вимагає більше часу.Щоб ваш досвід здачі аналізів був позитивним, слід враховувати такі критерії:1. Час обробки біоматеріалу: Період часу, протягом якого біоматеріал береться в роботу, може вплинути на точність результатів.2. Контроль якості: Регулярний внутрішній та зовнішній контроль якості гарантує надійність результатів.3. Зберігання біоматеріалу: Наявність банку для зберігання біоматеріалу є важливим аспектом, особливо при необхідності повторних аналізів.4. Методики досліджень: Використання автоматизованих методик може забезпечити більшу точність.5. Додаткова верифікація результатів: Проведення додаткової верифікації у випадках виходу результатів за межі норми гарантує надійність інтерпретації.6. Використання одноразових систем: Використання стерильних одноразових систем для взяття крові забезпечує безпеку та надійність процедури.7. Хоча це не головний аспект, бонуси від лабораторії можуть бути приємним доповненням. Деякі лабораторії надають знижки, пропонують акції для онлайн замовлень, а також різноманітні бонуси для різних вікових категорій.Вибір медлабораторії для здачі аналізів є необхідним кроком на шляху до точної діагностики та подальшої ефективності лікування. Довіряйте своє здоров'я професіоналам Hemo Medika.

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