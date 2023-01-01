На що звернути увагу, обираючи підставку під ноутбук*





Розташувавши лептоп на столі, тобі мимоволі доведеться нахилятися, адже екран знаходитиметься значно нижче рівня очей.



Довге перебування в неправильному положенні призводить до виникнення дискомфорту в шиї та спині, сутулості, зниженню продуктивності. На щастя, використання ергономічної



Переваги використання підставки під ноутбук

Коли екран твого ноутбука розташований на зручному рівні, значно легше сидіти, підтримуючи правильне положення тіла. Встановивши підставку для ноутбука на стіл, ти отримаєш наступні переваги:



зменшення напруги в шиї, спині, плечах;

комфортний кут огляду екрану;

запобігання сутулості та псування постави;

підвищення працездатності;

збереження високої концентрації.

Звільнений простір на столі можна використовувати для зберігання корисних в роботі речей. Тримаючи все необхідне під рукою, тобі більше не доведеться витрачати дорогоцінний час на пошук.



Що враховувати перед покупкою підставки для ноутбука

Обираючи підставку під ноутбук, важливо звернути увагу на матеріал, з якого вона виготовлена. Пластикові або алюмінієві моделі коштують дешево, але не можуть похвалитися стійкістю та довгим терміном використання. Краще віддати перевагу виробам, зробленим з дерева та міцного металу. Крім цього при виборі потрібно враховувати:



Зовнішній вигляд. Твоє робоче місце має подобатися перш за все тобі, тож обирай модель, яка радуватиме твоє око. Наприклад, настільні підставки для ноутбуку на цьому сайті чудово впишуться в будь-який інтер’єр.

Важкопідйомність. Вироби, виготовлені з міцних матеріалів, легко витримують навантаження до 10 кг. Цього достатньо навіть для важких ігрових ноутбуків. А ось розглядаючи пластикові моделі потрібно враховувати, що будуть вони хитатися під вагою гаджету.

Розмір. Стандартні варіанти розраховані на лептопи до 17 дюймів, тож якщо твій девайс більший, знайти підходящу модель буде складніше. Зазвичай всі характеристики підставки є в описі товару, тому обов’язково звертай на це увагу.

Наявність антиковзаючого покриття. Модель з підкладкою, яка запобігає ковзанню на поверхні, після встановлення залишиться стояти непорушно. Це зробить її використання зручнішим і мінімізує ризик падіння лептопу.



Встановивши настільну підставку, ти швидко помітиш, наскільки легше стало проводити час за комп’ютером. Поліпшення ергономіки робочого місця - розумна інвестиція, яка окупиться твоїм хорошим самопочуттям, високою продуктивністю та гарним настроєм.



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