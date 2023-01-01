Фінансові аналітики Ігор Шайхет та Андрій Стріхарський розповіли про фінтех-рішення у розвитку підприємств*

Збільшення продуктивності МСП за допомогою фінтех-технологій - Ігор Шайхет, Андрій Стріхарський

Ігор Шайхет, Аліса Стріхарська: про можливості фінтех-рішень для МСП

Приклади успішного застосування фінтех у МСП - Ігор Шайхет, Андрій Стріхарський

В останні роки стрімкий технологічний розвиток кардинально змінив усі сфери сучасного життя. І бізнес не може залишитися осторонь цього процесу. Фінтех як інноваційний напрямок відіграв важливу роль у цій еволюції. Як каже бізнес-аналітик, сьогодні фінансові технології є не лише нововведенням, а й невід'ємною частиною фінансових послуг. Після глобальної фінансової кризи 2008 року, фінтех-компанії почали стрімко розвиватися, змінюючи підходи до комерції, інвестицій, управління активами, страхування та операцій із цінними паперами. Експерт у галузі фінансових технологійдоповнює, що фінтех не лише змінив схему взаємодії між фінустановами та клієнтами, а й саму природу фінансових послуг, роблячи їх більш доступними та ефективними.Фахівці переконані, що фінтех-технології мають величезний потенціал для оптимізації бізнес-процесів малих та середніх підприємств (МСП). Вони дозволяють приймати обґрунтовані рішення, збільшувати якість обслуговування клієнтів та прибуток. Експерти розповідають про значення фінансових технологій у сфері бізнесу та наводять конкретні приклади їх успішного впровадження.Раніше фінтех вважався виключно внутрішньою галуззю, орієнтованою на розробки та процеси фінансових установ, до яких звичайним споживачам послуг не було безпосереднього доступу. Проте, Ігор Шайхет зазначає, що у сучасній фінансовій реальності фінтех вже став невід'ємною частиною онлайн-транзакцій, таких як переказ коштів, кредитування та оплата комунальних послуг. Андрій Стріхарський підтверджує, що фінтех має очевидні переваги. Фахівці пропонують із ними ознайомитися.. Фінтех-послуги доступні онлайн, що дозволяє користувачам легко та швидко отримувати доступ до них.. Клієнти користуються великою різноманітністю продуктів та послуг, оскільки їх можна отримати у будь-якому місці, незалежно від того, де людина знаходиться.• Фінтех-компанії, як правило, не витрачають кошти на фізичну інфраструктуру, таку як мережа філій,– розповідає Ігор Шайхет. - Це дозволяє їм пропонувати споживачам вигідніші умови на свої послуги порівняно з традиційними фінансовими установами.. Технології фінтех дозволяють компаніям збирати та аналізувати більше інформації про клієнтів, щоб надавати їм максимально персоналізовані продукти та послуги.Андрій Стріхарський зауважує, що ці переваги роблять фінтех-технології важливим інструментом для підвищення продуктивності та конкурентоспроможності МСП у сучасному бізнес-середовищі.Фінтех-рішення відкривають безмежні можливості зростання малого та середнього бізнесу, шляхом інструментів, які спрощують фінансові операції, роблять їх більш доступними та ефективними. На думку Ігоря Шайхета, за допомогою таких рішень підприємства можуть якнайшвидше реагувати на зміни у попиті, бути конкурентоспроможними.Особливо важливими активами у використанні інструментів фінтех є МСП у сфері електронної комерції. В умовах, коли онлайн-покупки стають все більш автоматизованими та орієнтованими на користувачів, можливості фінтех стають ключовими для підвищення конкурентоспроможності у цій галузі. Представниця бізнесу Аліса Стріхарська зазначає, що компанії, які надають комунальні, транспортні та телекомунікаційні послуги, активно використовують нові інструменти та платіжні рішення.Ігор Шайхет виділяє кілька ключових можливостей, які фінтех пропонує МСП:• Швидкий та доступний кредит. Фінтех-платформи дозволяють МСП отримувати кредити та фінансування швидше та з меншою бюрократією порівняно з традиційними банками. Автоматизовані процеси оцінки кредитоспроможності допомагають знизити час очікування та ризик відмови.• Ефективне керування фінансами. Спеціалізовані фінтех-платформи пропонують інструменти для відстеження та аналізу фінансової діяльності МСП. Аліса Стріхарська наголошує на тому, що вони реально допомагають контролювати витрати, оптимізувати операційні процеси та планувати бюджет.• Безпечні електронні платежі. Фінтех-рішення дозволяють МСП приймати безпечні електронні платежі від клієнтів, що розширює географічне охоплення та полегшує роботу в онлайн-середовищі.• Робота з розрахунками та податками. Додатки та програми для обліку та податкової звітності можуть спростити життя власників МСП, знизити ризик помилок та відповідати законодавству.• Розширення доступу до інвесторів. Краудфандингові та платформи для залучення інвестицій дозволяють МСП залучати гроші від інвесторів та виходити на нові ринки.• Співпраця з партнерами."З власного досвіду знаю, що фінтех-рішення можуть значно полегшити процеси співпраці з постачальниками та клієнтами. Вони забезпечують зручний обмін платежами та фінансовими даними",- коментує Ігор Шайхет.• Аналіз даних та прогнозування. Фінтех дозволяє аналізувати великі обсяги даних для отримання інсайтів та прогнозування трендів. Це, на думку Аліси Стріхарської, може бути дуже корисним для розвитку стратегії бізнесу.• Захист від шахрайства. Фінтех-рішення надають різні інструменти для виявлення та запобігання фінансовому шахрайству та кіберзлочинності.У світі сучасних технологій та глобальних ринків, фінтех-інструменти стали невід'ємною складовою для різних сфер бізнесу, каже Андрій Стріхарський. Від маленьких інтернет-магазинів до великих міжнародних компаній, фінтех-рішення проникають у різні аспекти ділової діяльності, спрощуючи та оптимізуючи процеси. Ігор Шайхет пропонує розглянути кілька яскравих прикладів використання фінтех-технологій, починаючи від спрощення онлайн-платежів в інтернет-магазинах та завершуючи залученням інвестицій через краудфандинг.1.. Невеликий інтернет-магазин використовує платформу для електронної комерції, яка має вбудовані інструменти для обробки онлайн-платежів. Це дозволяє приймати платежі від клієнтів з усього світу швидко та безпечно, а також аналізувати фінансові дані для покращення стратегії продажу.2.. Середній виробник товарів швидкого споживання користується платформою управління постачанням та інвентарем. Фінтех-рішення допомагають їм отримувати кредит для закупівлі сировини у потрібний момент замість відкладення оплати. Аліса Стріхарська вважає, що це дозволяє зберігати стабільний обіговий капітал та забезпечувати безперебійне виробництво.3.. Експортер меблів співпрацює із фінтех-платформою для здійснення міжнародних торгових операцій. Вони використовують платформу для конвертації валют, зменшуючи ризик зміни курсів валют та гарантуючи надійну та швидку оплату від іноземних клієнтів.4.. Припустимо, що невелика консалтингова фірма використовує фінтехпрограмне забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку та генерації фінансових звітів. Це дозволяє їм заощадити час та гроші, які раніше витрачали на оплату бухгалтера, - наводить приклад Ігор Шайхет.5.. Молода технологічна стартап-компанія використовує краудфандингову платформу для залучення інвестицій."Вони успішно залучають капітал від малих інвесторів, що дозволяє розвивати свій продукт і виходити на нові ринки", - каже Андрій Стріхарський.Ці приклади показують, як МСП у різних галузях можуть успішно використовувати фінтех-рішення для покращення фінансової ефективності, залучення інвестицій та розвитку свого бізнесу. Ігор Шайхет робить висновок про те, що правильні фінтех-рішення допомагають підприємствам стати більш конкурентоспроможними та швидко адаптуватися у сучасному бізнес-середовищі.