На війні загинув 22-річний волинський воїн Олександр Пархомюк

Пархомюк Олександр Миколайович.



Про це повідомив голова громади Микола Калачук.



Інформацію про загибель воїна підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



Загиблому воїнові – 22 роки. Його життя обірвалося на Запоріжжі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним Героя! Війна пам’ять і слава!



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