На війні загинув 22-річний волинський воїн Олександр Пархомюк
Сьогодні, 14:29
28 липня на війні загинув житель села Видраниця Забродівської громади Ковельського району Пархомюк Олександр Миколайович.
Про це повідомив голова громади Микола Калачук.
Інформацію про загибель воїна підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Загиблому воїнові – 22 роки. Його життя обірвалося на Запоріжжі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним Героя! Війна пам’ять і слава!
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Про це повідомив голова громади Микола Калачук.
Інформацію про загибель воїна підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Загиблому воїнові – 22 роки. Його життя обірвалося на Запоріжжі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним Героя! Війна пам’ять і слава!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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