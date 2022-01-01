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На війні загинув 22-річний волинський воїн Олександр Пархомюк

На війні загинув 22-річний волинський воїн Олександр Пархомюк
28 липня на війні загинув житель села Видраниця Забродівської громади Ковельського району Пархомюк Олександр Миколайович.

Про це повідомив голова громади Микола Калачук.

Інформацію про загибель воїна підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

Загиблому воїнові – 22 роки. Його життя обірвалося на Запоріжжі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним Героя! Війна пам’ять і слава!

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Теги: Олександр Пархомюк, воїн, загибель
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