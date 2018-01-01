Престижно сьогодні - вигідно завтра*
Сьогодні, 08:47
Основною стратегічною ціллю будь-якого бізнесу, безумовно, є розвиток. Освоєння нових можливостей, реалізація задуманого, створення нових цінностей для свого клієнта – ознаки живого, ростучого бізнесу.
Зміни до кращого можливі! Ми, команда Яровиці, багато працюємо, щоб створити максимально комфортні основи життєвого простору Вашого бізнесу. Ми знаємо ціну часу, грошам, бізнес-репутації і, відповідно до цього розуміння, створили комерційні площі Яровиця.
Чому орендувати комерційні приміщення найкраще у нас?
Яровиця – стильний, унікальний комплекс з розкішною архітектурою, збудований за сучасними технологіями, який підкреслить імідж вашого бізнесу. Розташування в центі міста з інтенсивним транспортним та пішохідним потоком - створить додатковий трафік, а потенційними клієнтами стануть мешканці з 450 квартир житлового комплексу.
Окрім сприятливих зовнішніх факторів, ми ретельно продумали і внутрішні переваги: панорамні вітражі з можливістю облаштування рекламної вивіски, вільне планування приміщень з можливістю поділу (суборенди) чи об’єднання. Також забезпечуємо стартовий ремонт: плитка, санвузол, шпаклівка стін. А для безпеки встановили відеоспостереження та охорону комплексу.
Активно проводимо маркетингову комунікацію в соціальних мережах, ЗМІ та зовнішній візуальній рекламі. Зі своїми орендарями підписуємо довгостроковий договір з вигідними тарифами оренди.
Ми пишаємось своїми партнерами, радіємо їхнім успіхам. Знаємо, що нас обирають найкращі і цінуємо їхню довіру.
Приєднуйтесь до родини Яровиця. Ми переконані, що можливості Вашого бізнесу зростатимуть. Розвиваємось разом, створюючи успішне майбутнє.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зміни до кращого можливі! Ми, команда Яровиці, багато працюємо, щоб створити максимально комфортні основи життєвого простору Вашого бізнесу. Ми знаємо ціну часу, грошам, бізнес-репутації і, відповідно до цього розуміння, створили комерційні площі Яровиця.
Чому орендувати комерційні приміщення найкраще у нас?
Яровиця – стильний, унікальний комплекс з розкішною архітектурою, збудований за сучасними технологіями, який підкреслить імідж вашого бізнесу. Розташування в центі міста з інтенсивним транспортним та пішохідним потоком - створить додатковий трафік, а потенційними клієнтами стануть мешканці з 450 квартир житлового комплексу.
Окрім сприятливих зовнішніх факторів, ми ретельно продумали і внутрішні переваги: панорамні вітражі з можливістю облаштування рекламної вивіски, вільне планування приміщень з можливістю поділу (суборенди) чи об’єднання. Також забезпечуємо стартовий ремонт: плитка, санвузол, шпаклівка стін. А для безпеки встановили відеоспостереження та охорону комплексу.
Активно проводимо маркетингову комунікацію в соціальних мережах, ЗМІ та зовнішній візуальній рекламі. Зі своїми орендарями підписуємо довгостроковий договір з вигідними тарифами оренди.
Ми пишаємось своїми партнерами, радіємо їхнім успіхам. Знаємо, що нас обирають найкращі і цінуємо їхню довіру.
Приєднуйтесь до родини Яровиця. Ми переконані, що можливості Вашого бізнесу зростатимуть. Розвиваємось разом, створюючи успішне майбутнє.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні статті
Престижно сьогодні - вигідно завтра*
Сьогодні, 08:47
Талант бути простим: як господарює аграрій Валерій Діброва
18 червень, 12:20
«Добре, що не в бою»: волинські танкісти про «сирі» Т-84 «Оплот»
16 червень, 07:10
Про нового губернатора, волинських нардепів і те, що ганьбить Луцьк. Інтерв’ю з Володимиром Бондарем
15 червень, 13:11
«Супернова» — це проект, який змінив стереотипи якості житла, — Андрій Разумовський*
13 червень, 20:02
Останні новини
Волинська спортсменка здобула перемогу у Греції
Сьогодні, 10:01
У Горохові неповнолітній хлопець вкрав велосипед та ноутбук
Сьогодні, 09:58
В уряді хочуть виділити кошти для перинатального центру у Луцьку
Сьогодні, 09:25