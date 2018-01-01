Престижно сьогодні - вигідно завтра*

Основною стратегічною ціллю будь-якого бізнесу, безумовно, є розвиток. Освоєння нових можливостей, реалізація задуманого, створення нових цінностей для свого клієнта – ознаки живого, ростучого бізнесу.Зміни до кращого можливі! Ми, команда Яровиці, багато працюємо, щоб створити максимально комфортні основи життєвого простору Вашого бізнесу. Ми знаємо ціну часу, грошам, бізнес-репутації і, відповідно до цього розуміння, створили комерційні площі Яровиця.Чому орендувати комерційні приміщення найкраще у нас?Яровиця – стильний, унікальний комплекс з розкішною архітектурою, збудований за сучасними технологіями, який підкреслить імідж вашого бізнесу. Розташування в центі міста з інтенсивним транспортним та пішохідним потоком - створить додатковий трафік, а потенційними клієнтами стануть мешканці з 450 квартир житлового комплексу.Окрім сприятливих зовнішніх факторів, ми ретельно продумали і внутрішні переваги: панорамні вітражі з можливістю облаштування рекламної вивіски, вільне планування приміщень з можливістю поділу (суборенди) чи об’єднання. Також забезпечуємо стартовий ремонт: плитка, санвузол, шпаклівка стін. А для безпеки встановили відеоспостереження та охорону комплексу.Активно проводимо маркетингову комунікацію в соціальних мережах, ЗМІ та зовнішній візуальній рекламі. Зі своїми орендарями підписуємо довгостроковий договір з вигідними тарифами оренди.Ми пишаємось своїми партнерами, радіємо їхнім успіхам. Знаємо, що нас обирають найкращі і цінуємо їхню довіру.Приєднуйтесь до родини Яровиця. Ми переконані, що можливості Вашого бізнесу зростатимуть. Розвиваємось разом, створюючи успішне майбутнє.