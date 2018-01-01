Чисте повітря та сільська тиша: за що лучани люблять Кічкарівку. ФОТО

Житловий район Кічкарівка, що розкинувся неподалік від центру Луцька, приваблює зеленими вулицями та відсутністю міської метушні.Мікрорайон, відгородившись від міста річкою Стир та Володимирською вулицею, продовжує жити своїм розміреним життям, зовсім не схожим на життя квапливого міста.Тут, на вузьких заплутаних вуличках, тільки де-не-де видніються багатоповерхівки, решта території – приватний сектор, в якому розмістилися і старі польські будинки, і новобудови за високими парканами.Ще до 60-их років минулого століття більша частина території мікрорайону була селом. Місцеві розповідають – колись тут жило багато поляків, чехів та євреїв, тому деякі з тогочасних будинків досі можна розгледіти на вулицях Кічкарівки.Та навіть після стількох років життя зі статусом міста на районі і дотепер відсутні міська метушня, шумні вулиці і… добре заасфальтовані дороги.Багато маленьких вуличок зараз мають тільки ґрунтове та щебеневе покриття. Проте місцевим це аж ніяк не заважає насолоджуватися життям в одному з найчистіших, як вони вважають, районів міста.За словами мешканців, тут досить зручна інфраструктура: є школа та дитячий садочок, лікарні і магазини. Тут же – Волинський коледж культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського, завод «Електротермометрія», а неподалік – Луцький спиртогорілчаний комбінат.Зараз він чи не єдиний продавець випивки на районі. Бо раніше, кажуть жителі Кічкарівки, не в одному будинку можна було знайти «точку» з домашнім продуктом, адже місцеві активно промишляли продажем самогону. Зараз – «точки» закрили, а на вулицях від того стало тихіше і безпечніше.На Кічкарівці стверджують – місцем проживанням тут повністю задоволені, бо навіть у межах міста можуть відчути сільську тишу та затишок. Практично біля кожної хати тут знайдеться невеличка грядка та садок зі стиглими яблуками, вздовж дороги на невеличкі паркани поплівся виноград, а просто посеред вузеньких вулиць ліниво дрімають коти.Проте, дехто визнає – як і у кожному мікрорайоні вистачає тут і своїх недоліків. Насамперед, багатьох турбує 13 школа, яку попри численні обіцянки досі не добудували. Також серед проблем – незручне з’єднання з центром міста та неприємні запахи у повітрі, які з’являються навесні.Разом з тим жителі Кічкарівки впевнені: рано чи пізно проблеми будуть вирішені і життя на районі налагодиться.Текст -Фото -