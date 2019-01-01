Гройсман доручив місцевій владі навести лад з тарифами на тепло у Луцьку

З початку опалювального сезону пристрасті навколо тарифів за опалення не стихають. Суми в платіжках викликають жваве обговорення серед населення, тож уряд прийняв низку кардинальних рішень, аби ситуація стабілізувалася.Розмір тарифів на тепло у Луцьку розкритикував Прем’єр-міністрпід час селекторної наради щодо вартості послуг з централізованого опалення і газопостачання, яка відбулась 5 березня.«До чого тут ціна газу? Що для Луцька, що для Франківська вона однакова, але у Франківську гігакалорія коштує 1312, а у Луцьку 1847 гривень. Я розумію, що технології виробництва тепла різні в кожному місті. У мене питання про те, що зробили місцеві власники теплокомуненерго?», – зауважив очільник Уряду.Звісно, той, хто не надто розбирається у ситуації, може бути впевнений, що подекуди захмарні суми за опалення в платіжках – результат підвищення ціни за саме блакитне паливо. Проте, ціна на тепло головним чином залежить не від вартості газу, а від вартості виробництва, чіткого обліку споживання та енергозбереження. А за все це відповідальна влада на місцях, оскільки саме їй належить 98% теплопостачальних підприємств та мережі.Вартість однієї гКал тепла неоднакова в різних містах, адже це зумовлено різними технологіями виробництва, обліку та заходами енергозбереження. Знизити ціну для кінцевого споживача можливо насамперед завдяки заходам з модернізації тепломереж та встановленню лічильників.Для підготовки до опалювального сезону 2018-2019 на місцях урядом було виділено 12,5 млрд грн. За ці гроші місцеві муніципалітети мали ремонтувати тепломережі, відновлювати системи водопостачання, встановлювати енергоефективне обладнання. З цим завданням впорались не всі. З 12,5 млрд грн на такі цілі було витрачено лише 3 млрд грн.Водночас в Україні існує 20 тис. км тепломереж, з них – 7 тисяч знаходяться в аварійному стані. Проте минулоріч органи місцевого самоврядування відремонтували лише 240 км. Хоча кошти на це Кабмін виділив, потрібно було лише правильно організувати роботу та вчасно ввести у дію всі необхідні процеси, що і мала б зробити місцева влада.«Сьогодні з 1644 підприємств теплокомуненерго, а це 98%, тільки 26 – ліцензіати НКРЕКП, всі інші підпорядковані органам місцевого самоврядування. Тож формування тарифної політики на послуги з теплопостачання належить до компетенції ОМС (Органів місцевого самоврядування). Тому я ще раз хочу наголосити, що органи місцевого самоврядування несуть повну відповідальність за кожну цифру в затверджених ними тарифах, які мають бути 100% справедливими», – наголосив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Едуард Кругляк.Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав міських голів подати чіткий план модернізації й розвитку ЖКГ на 2019-2020 роки, а також наголосив, що він хотів би, аби більшість коштів виділених Урядом були проінвестовані саме в оптимізацію виробництва тепла та його поширення, адже від цього залежить вартість тепла і гарячої води для українців.Окрім того, Прем’єр нагадав про те, що Уряд зобов’язав НАК «Нафтогаз» та тепло постачальників безкоштовно встановити громадянам близько трьох з половиною мільйонів лічильників – це допоможе ліквідувати корупцію в газовій сфері та зменшить кінцеве навантаження на вартість природного газу для побутових споживачів.Також, очільник Уряду доручив Національній комісії з питань регулювання ринку електроенергетики та комунальних послуг, Антимонопольному комітету, Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів провести ретельні перевірки організацій, що постачають енергоресурси, накласти відповідні штрафи і захистити споживачів від необґрунтованих платіжних вимог. За словами Володимира Гройсмана, до цієї роботи мають активно долучитися й представники місцевої влади.«Все, що зараз відбувається, – це беззаконня з боку різних постачальних організацій. Я прошу: наведіть порядок і захистіть людей. Це чітка вимога», – сказав очільник уряду.