Бути лідером – їздити на електрокарі: чому волинянам варто пересісти на «зелений» автомобіль*
Сьогодні, 14:53
Раціональність – риса притаманна людям із лідерськими якостями. Ті, хто попереду, – раціональні у всіх своїх вчинках, зокрема – й у використанні грошей та інших ресурсів. І не лише своїх, а й ресурсів навколишнього середовища. Адже сучасний світ вимагає від людей раціонального підходу.
Електромобіль – це автівка, яка максимально відповідає вимогам сучасного світу, а отже – максимально підходить лідерам. На електромобілі пересідають світові знаменитості, та й українські зірки намагаються не пасти задніх. Для прикладу, усередині літа українська співачка Ірина Білик похвалилася у соцмережах, що стала власницею Tesla Model 3. Електричний кросовер Jaguar I-Pace придбав і лідер групи ВВ Олег Скрипка. На елітному електрокарі Tesla Model X їздить і глава Офісу президента Андрій Богдан. Більше того, саме за кермом автівки Богдана президент Володимир Зеленський знімає свої відеозвернення до українців.
Ми ж намагалися дізнатися, у чому переваги автомобілів з електричним «серцем» та як розвивається ринок електрокарів на Волині.
На наше приємне здивування, волиняни усе частіше обирають для себе саме електромобілі. Про це свідчить динаміка у реєстрації автівок з електричним та гібридним типом двигуна на території області. Як підтвердження – статистика 2018 та 2019 років. З початку року та станом на 29 жовтня сервісні центри МВС на Волині вперше зареєстрували 92 гібриди та 146 електрокарів. Тоді як за весь 2018 рік – 75 гібридів і всього 54 електрокари. Такими показниками Волинь внесла свою лепту у те, що Україна нині – серед світових лідерів за темпами зростання кількості електрокарів.
До речі, 109 автівок з цієї кількості імпортували через компанію WEST AUTO HUB. Керівниця відділу маркетингу та регіонального розвитку компанії Вікторія Доманська зазначає, що з кожним днем авто з електричним двигуном стають все більш затребуваними та популярними.
«Як на мене, то для їзди містом кращого авто, ніж з електродвигуном, і бути не може. Та й, зважаючи на те, що зарядки для таких авто вже давно не рідкість – доїхати можна й будь-яку точку країни чи за кордоном. Якби мені в дитинстві сказали, що колись будуть великі машини «на батарейках», я б не повірила. А зараз – це реальність. Це майбутнє, яке вже наступило. Цьогорічна автовиставка у Франкфурті – неабияке підтвердження цьому, адже там більшість виробників авто представили моделі з електричними двигунами. Зараз серед електрокарів можна знайти і звичайні седани, і навіть великі позашляховики. Навіть мала дитина знає, що електроавтомобіль – це не просто економія на пальному. Це, в першу чергу, зменшення викидів вихлопних газів в атмосферу. Відповідно – зменшення дихальних хвороб, зменшення руйнування озонового шару і так далі. Економія на пальному - це не тільки більше грошей у вашому гаманці, це ще й також економія природних ресурсів. Нас завжди вчили бережно ставитися до того, що дає нам природа. І от нарешті ми майже можемо. Ми вчимося берегти нашу планету. І це не може не радувати», – висловилася щодо електрокарів Вікторія Доманська.
КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОКАРОМ «НЕ КУСАТИМЕ» ГАМАНЕЦЬ
Кожен, хто наважився купити автомобіль, найперше подумає про його вартість. І вже тут тих, хто обере «зелений» автомобіль чекає приємність: Україна на законодавчому рівні намагається здешевити такі раціональні покупки. Так, ще у 2015-му уряд скасував ввізне мито на імпорт електрокарів, що становило 8% від прайсу машини. Через деякий час набула чинності ще одна законодавча ініціатива: прибрали ПДВ та акциз на ввезення електрокарів. Тож імпорт такої автотехніки взагалі не обкладається податками.
Після власне самої ціни покупки майбутній власник подумає – про те, у скільки обходитиметься задоволення їздити за кермом обраного авто. Йдеться, насамперед, про обслуговування та заправку авто. І тут важлива деталь: якщо бензинова або дизельна автівка витягуватиме зі свого власника чималі гроші, то користування електромобілем обходитиметься у значно меншу суму. Адже електрика коштує дешевше, ніж дизельне паливо чи бензин.
У середньому в машини «під високою напругою» на 100 кілометрів йде 15 кВт електроенергії. За її вартості 1,6 грн/кВт проходження цієї дистанції обійдеться власникові приблизно в 25 гривень. Це навіть у рази дешевше, ніж оплатити за такий кілометраж у маршрутці.
Заряджати електрокар можна на зарядних станціях, яких у Луцьку з кожним роком помітно більшає, або вдома просто з розетки.
Лучани Вячеслав і Оксана Короткі є щасливими власниками елітного електромобіля Tesla Model X. Його подружжю підібрала та доставила луцька компанія WEST AUTO HUB. Власники автівки запевняють, що заряджати саме їхню Tesla вдома суттєво вигідніше:
«Якщо вдома заряджаєш, там ціна за кіловат 1,60 гривень. Виходить приблизно 150 гривень повна зарядка на 370 кілометрів. Батарея «Тесли» бере 90 кіловат електроенергії», – розповідає чоловік.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як купити авто з аукціону у США: відповіді на усі питання від керівника проекту «Аукціон» WEST AUTO HUB*
Для кожного електрокара необхідна різна кількість електроенергії, але в будь-якому випадку його використання буде більш вигідним, ніж їзда на класичному авто.
Не доведеться власнику електромобіля часто витрачатися і на запчастини, масло, свічки та інші засоби для авто через відсутність складних механізмів. Конструкція такого авто в рази простіша, ніж у класичних автомобілях.
У власників «зелених» авто – мінімум клопоту з техоглядом. Адже електродвигун, знову ж таки, містить набагато менше запчастин і немає процесу згоряння, яке сприяє зношуванню деталей.
Але і це ще не все. Держава готує нові приємні «плюшки» для електромобілів. Мова про те, що у парламенті зареєстрували законопроєкт, який передбачає скасування збору в Пенсійний Фонд при первинній покупці електрокара. Зараз українці при першій реєстрації електромобіля платять до Пенсійного Фонду збір в розмірі 3-5% від його вартості. Чим дорожчий електрокар – тим більший збір. Натомість у новому законопроєкті від цього збору пропонують повністю відмовитися. Якщо це станеться, то електромобілі стануть ще доступнішими для українців.
У цьому ж документі є і інші пропозиції, спрямовані на збільшення ринку «зелених» машин. Наприклад, те, що в разі його прийняття, водії таких авто зможуть їздити смугами, призначеними для руху маршрутних транспортних засобів
З ЛЮБОВ’Ю ДО ПРИРОДИ І ЛЮДЕЙ, АБО МОДА НА «ЗЕЛЕНЕ»
Того, хто обирає для себе електрокар, точно не назвуть егоїстом. Бо водій такого авто, окрім власної вигоди, подбає ще і про екологію та людей, що навколо. Їзда на автомобілі з електричним «серцем» не створює шуму та шкідливих для екології вихлопних газів.
Більше того, у наш час серед людей-лідерів популярна саме прихильність до усього екологічного. Ті, хто попереду, не використовують (або принаймні намагаються) пластикові стакани, бокси для їжі тощо. Мода на «зелене» – у всьому, в тому числі – й у виборі автомобіля.
Власники електрокарів зауважують, що зарядних точок для електрокарів, для прикладу, у Луцьку та околицях, – достатньо. Тож «заправити» машину – не проблема. Це підтверджує і відповідна карта.
Нескладно буде і спланувати подорож на електрокарі. Для прикладу, на шляху з Луцька до Одеси наразі є щонайменше 106 зарядних станцій.
До слова, за інформацією Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області, найпопулярнішими марками електрокарів, які були вперше зареєстровані сервісними центрами МВС Волині протягом 2018 року, були Nissan і Renault. Серед гібридів це – Peugeot і Toyota.
Вже цьогоріч до переліку популярних на Волині електрокарів додалася ще й Tesla. А щодо гібридів, беззаперечним лідером є Toyota.
Який автомобіль придбати, кожен вирішує сам. Утім, якщо ви таки вирішили стати щасливим власником електромобіля, у цьому швидко і кваліфіковано допоможе луцька компанія WEST AUTO HUB.
Контактна інформація:
[email protected]
https://westautohub.ua/ua/
067 158 86 08
село Струмівка, вул. Рівненська, 74
Додаткову інформацію можна знайти також на сторінках у соцмережах, Viber і Telegram-каналі компанії.
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Електромобіль – це автівка, яка максимально відповідає вимогам сучасного світу, а отже – максимально підходить лідерам. На електромобілі пересідають світові знаменитості, та й українські зірки намагаються не пасти задніх. Для прикладу, усередині літа українська співачка Ірина Білик похвалилася у соцмережах, що стала власницею Tesla Model 3. Електричний кросовер Jaguar I-Pace придбав і лідер групи ВВ Олег Скрипка. На елітному електрокарі Tesla Model X їздить і глава Офісу президента Андрій Богдан. Більше того, саме за кермом автівки Богдана президент Володимир Зеленський знімає свої відеозвернення до українців.
Ми ж намагалися дізнатися, у чому переваги автомобілів з електричним «серцем» та як розвивається ринок електрокарів на Волині.
На наше приємне здивування, волиняни усе частіше обирають для себе саме електромобілі. Про це свідчить динаміка у реєстрації автівок з електричним та гібридним типом двигуна на території області. Як підтвердження – статистика 2018 та 2019 років. З початку року та станом на 29 жовтня сервісні центри МВС на Волині вперше зареєстрували 92 гібриди та 146 електрокарів. Тоді як за весь 2018 рік – 75 гібридів і всього 54 електрокари. Такими показниками Волинь внесла свою лепту у те, що Україна нині – серед світових лідерів за темпами зростання кількості електрокарів.
До речі, 109 автівок з цієї кількості імпортували через компанію WEST AUTO HUB. Керівниця відділу маркетингу та регіонального розвитку компанії Вікторія Доманська зазначає, що з кожним днем авто з електричним двигуном стають все більш затребуваними та популярними.
«Як на мене, то для їзди містом кращого авто, ніж з електродвигуном, і бути не може. Та й, зважаючи на те, що зарядки для таких авто вже давно не рідкість – доїхати можна й будь-яку точку країни чи за кордоном. Якби мені в дитинстві сказали, що колись будуть великі машини «на батарейках», я б не повірила. А зараз – це реальність. Це майбутнє, яке вже наступило. Цьогорічна автовиставка у Франкфурті – неабияке підтвердження цьому, адже там більшість виробників авто представили моделі з електричними двигунами. Зараз серед електрокарів можна знайти і звичайні седани, і навіть великі позашляховики. Навіть мала дитина знає, що електроавтомобіль – це не просто економія на пальному. Це, в першу чергу, зменшення викидів вихлопних газів в атмосферу. Відповідно – зменшення дихальних хвороб, зменшення руйнування озонового шару і так далі. Економія на пальному - це не тільки більше грошей у вашому гаманці, це ще й також економія природних ресурсів. Нас завжди вчили бережно ставитися до того, що дає нам природа. І от нарешті ми майже можемо. Ми вчимося берегти нашу планету. І це не може не радувати», – висловилася щодо електрокарів Вікторія Доманська.
КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОКАРОМ «НЕ КУСАТИМЕ» ГАМАНЕЦЬ
Кожен, хто наважився купити автомобіль, найперше подумає про його вартість. І вже тут тих, хто обере «зелений» автомобіль чекає приємність: Україна на законодавчому рівні намагається здешевити такі раціональні покупки. Так, ще у 2015-му уряд скасував ввізне мито на імпорт електрокарів, що становило 8% від прайсу машини. Через деякий час набула чинності ще одна законодавча ініціатива: прибрали ПДВ та акциз на ввезення електрокарів. Тож імпорт такої автотехніки взагалі не обкладається податками.
Після власне самої ціни покупки майбутній власник подумає – про те, у скільки обходитиметься задоволення їздити за кермом обраного авто. Йдеться, насамперед, про обслуговування та заправку авто. І тут важлива деталь: якщо бензинова або дизельна автівка витягуватиме зі свого власника чималі гроші, то користування електромобілем обходитиметься у значно меншу суму. Адже електрика коштує дешевше, ніж дизельне паливо чи бензин.
У середньому в машини «під високою напругою» на 100 кілометрів йде 15 кВт електроенергії. За її вартості 1,6 грн/кВт проходження цієї дистанції обійдеться власникові приблизно в 25 гривень. Це навіть у рази дешевше, ніж оплатити за такий кілометраж у маршрутці.
Заряджати електрокар можна на зарядних станціях, яких у Луцьку з кожним роком помітно більшає, або вдома просто з розетки.
Лучани Вячеслав і Оксана Короткі є щасливими власниками елітного електромобіля Tesla Model X. Його подружжю підібрала та доставила луцька компанія WEST AUTO HUB. Власники автівки запевняють, що заряджати саме їхню Tesla вдома суттєво вигідніше:
«Якщо вдома заряджаєш, там ціна за кіловат 1,60 гривень. Виходить приблизно 150 гривень повна зарядка на 370 кілометрів. Батарея «Тесли» бере 90 кіловат електроенергії», – розповідає чоловік.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як купити авто з аукціону у США: відповіді на усі питання від керівника проекту «Аукціон» WEST AUTO HUB*
Для кожного електрокара необхідна різна кількість електроенергії, але в будь-якому випадку його використання буде більш вигідним, ніж їзда на класичному авто.
Не доведеться власнику електромобіля часто витрачатися і на запчастини, масло, свічки та інші засоби для авто через відсутність складних механізмів. Конструкція такого авто в рази простіша, ніж у класичних автомобілях.
У власників «зелених» авто – мінімум клопоту з техоглядом. Адже електродвигун, знову ж таки, містить набагато менше запчастин і немає процесу згоряння, яке сприяє зношуванню деталей.
Але і це ще не все. Держава готує нові приємні «плюшки» для електромобілів. Мова про те, що у парламенті зареєстрували законопроєкт, який передбачає скасування збору в Пенсійний Фонд при первинній покупці електрокара. Зараз українці при першій реєстрації електромобіля платять до Пенсійного Фонду збір в розмірі 3-5% від його вартості. Чим дорожчий електрокар – тим більший збір. Натомість у новому законопроєкті від цього збору пропонують повністю відмовитися. Якщо це станеться, то електромобілі стануть ще доступнішими для українців.
У цьому ж документі є і інші пропозиції, спрямовані на збільшення ринку «зелених» машин. Наприклад, те, що в разі його прийняття, водії таких авто зможуть їздити смугами, призначеними для руху маршрутних транспортних засобів
З ЛЮБОВ’Ю ДО ПРИРОДИ І ЛЮДЕЙ, АБО МОДА НА «ЗЕЛЕНЕ»
Того, хто обирає для себе електрокар, точно не назвуть егоїстом. Бо водій такого авто, окрім власної вигоди, подбає ще і про екологію та людей, що навколо. Їзда на автомобілі з електричним «серцем» не створює шуму та шкідливих для екології вихлопних газів.
Більше того, у наш час серед людей-лідерів популярна саме прихильність до усього екологічного. Ті, хто попереду, не використовують (або принаймні намагаються) пластикові стакани, бокси для їжі тощо. Мода на «зелене» – у всьому, в тому числі – й у виборі автомобіля.
Власники електрокарів зауважують, що зарядних точок для електрокарів, для прикладу, у Луцьку та околицях, – достатньо. Тож «заправити» машину – не проблема. Це підтверджує і відповідна карта.
Нескладно буде і спланувати подорож на електрокарі. Для прикладу, на шляху з Луцька до Одеси наразі є щонайменше 106 зарядних станцій.
До слова, за інформацією Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області, найпопулярнішими марками електрокарів, які були вперше зареєстровані сервісними центрами МВС Волині протягом 2018 року, були Nissan і Renault. Серед гібридів це – Peugeot і Toyota.
Вже цьогоріч до переліку популярних на Волині електрокарів додалася ще й Tesla. А щодо гібридів, беззаперечним лідером є Toyota.
Який автомобіль придбати, кожен вирішує сам. Утім, якщо ви таки вирішили стати щасливим власником електромобіля, у цьому швидко і кваліфіковано допоможе луцька компанія WEST AUTO HUB.
Контактна інформація:
[email protected]
https://westautohub.ua/ua/
067 158 86 08
село Струмівка, вул. Рівненська, 74
Додаткову інформацію можна знайти також на сторінках у соцмережах, Viber і Telegram-каналі компанії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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