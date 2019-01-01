Бути лідером – їздити на електрокарі: чому волинянам варто пересісти на «зелений» автомобіль*

Зарядні точки у Луцьку та околицях станом на початок листопада 2019 року

Автошлях з Луцька до Одеси: на 774 кілометри - 106 зарядних станцій для електрокарів

На наше приємне здивування, волиняни усе частіше обирають для себе саме електромобілі. Про це свідчить динаміка у реєстрації автівок з електричним та гібридним типом двигуна на території області. Як підтвердження – статистика 2018 та 2019 років. З початку року та станом на 29 жовтня сервісні центри МВС на Волині вперше зареєстрували 92 гібриди та 146 електрокарів. Тоді як за весь 2018 рік – 75 гібридів і всього 54 електрокари. Такими показниками Волинь внесла свою лепту у те, що Україна нині – серед світових лідерів за темпами зростання кількості електрокарів.До речі, 109 автівок з цієї кількості імпортували через компанію WEST AUTO HUB. Керівниця відділу маркетингу та регіонального розвитку компаніїзазначає, що з кожним днем авто з електричним двигуном стають все більш затребуваними та популярними.«Як на мене, то для їзди містом кращого авто, ніж з електродвигуном, і бути не може. Та й, зважаючи на те, що зарядки для таких авто вже давно не рідкість – доїхати можна й будь-яку точку країни чи за кордоном. Якби мені в дитинстві сказали, що колись будуть великі машини «на батарейках», я б не повірила. А зараз – це реальність. Це майбутнє, яке вже наступило. Цьогорічна автовиставка у Франкфурті – неабияке підтвердження цьому, адже там більшість виробників авто представили моделі з електричними двигунами. Зараз серед електрокарів можна знайти і звичайні седани, і навіть великі позашляховики. Навіть мала дитина знає, що електроавтомобіль – це не просто економія на пальному. Це, в першу чергу, зменшення викидів вихлопних газів в атмосферу. Відповідно – зменшення дихальних хвороб, зменшення руйнування озонового шару і так далі. Економія на пальному - це не тільки більше грошей у вашому гаманці, це ще й також економія природних ресурсів. Нас завжди вчили бережно ставитися до того, що дає нам природа. І от нарешті ми майже можемо. Ми вчимося берегти нашу планету. І це не може не радувати», – висловилася щодо електрокарів Вікторія Доманська.Кожен, хто наважився купити автомобіль, найперше подумає про його вартість. І вже тут тих, хто обере «зелений» автомобіль чекає приємність: Україна на законодавчому рівні намагається здешевити такі раціональні покупки. Так, ще у 2015-му уряд скасував ввізне мито на імпорт електрокарів, що становило 8% від прайсу машини. Через деякий час набула чинності ще одна законодавча ініціатива: прибрали ПДВ та акциз на ввезення електрокарів. Тож імпорт такої автотехніки взагалі не обкладається податками.Після власне самої ціни покупки майбутній власник подумає – про те, у скільки обходитиметься задоволення їздити за кермом обраного авто. Йдеться, насамперед, про обслуговування та заправку авто. І тут важлива деталь: якщо бензинова або дизельна автівка витягуватиме зі свого власника чималі гроші, то користування електромобілем обходитиметься у значно меншу суму. Адже електрика коштує дешевше, ніж дизельне паливо чи бензин.У середньому в машини «під високою напругою» на 100 кілометрів йде 15 кВт електроенергії. За її вартості 1,6 грн/кВт проходження цієї дистанції обійдеться власникові приблизно в 25 гривень. Це навіть у рази дешевше, ніж оплатити за такий кілометраж у маршрутці.Заряджати електрокар можна на зарядних станціях, яких у Луцьку з кожним роком помітно більшає, або вдома просто з розетки.Лучаниє щасливими власниками елітного електромобіля Tesla Model X. Його подружжю підібрала та доставила луцька компанія WEST AUTO HUB. Власники автівки запевняють, що заряджати саме їхню Tesla вдома суттєво вигідніше:«Якщо вдома заряджаєш, там ціна за кіловат 1,60 гривень. Виходить приблизно 150 гривень повна зарядка на 370 кілометрів. Батарея «Тесли» бере 90 кіловат електроенергії», – розповідає чоловік.Для кожного електрокара необхідна різна кількість електроенергії, але в будь-якому випадку його використання буде більш вигідним, ніж їзда на класичному авто.Не доведеться власнику електромобіля часто витрачатися і на запчастини, масло, свічки та інші засоби для авто через відсутність складних механізмів. Конструкція такого авто в рази простіша, ніж у класичних автомобілях.У власників «зелених» авто – мінімум клопоту з техоглядом. Адже електродвигун, знову ж таки, містить набагато менше запчастин і немає процесу згоряння, яке сприяє зношуванню деталей.Але і це ще не все. Держава готує нові приємні «плюшки» для електромобілів. Мова про те, що у парламенті зареєстрували законопроєкт, який передбачає скасування збору в Пенсійний Фонд при первинній покупці електрокара. Зараз українці при першій реєстрації електромобіля платять до Пенсійного Фонду збір в розмірі 3-5% від його вартості. Чим дорожчий електрокар – тим більший збір. Натомість у новому законопроєкті від цього збору пропонують повністю відмовитися. Якщо це станеться, то електромобілі стануть ще доступнішими для українців.У цьому ж документі є і інші пропозиції, спрямовані на збільшення ринку «зелених» машин. Наприклад, те, що в разі його прийняття, водії таких авто зможуть їздити смугами, призначеними для руху маршрутних транспортних засобівТого, хто обирає для себе електрокар, точно не назвуть егоїстом. Бо водій такого авто, окрім власної вигоди, подбає ще і про екологію та людей, що навколо. Їзда на автомобілі з електричним «серцем» не створює шуму та шкідливих для екології вихлопних газів.Більше того, у наш час серед людей-лідерів популярна саме прихильність до усього екологічного. Ті, хто попереду, не використовують (або принаймні намагаються) пластикові стакани, бокси для їжі тощо. Мода на «зелене» – у всьому, в тому числі – й у виборі автомобіля.Власники електрокарів зауважують, що зарядних точок для електрокарів, для прикладу, у Луцьку та околицях, – достатньо. Тож «заправити» машину – не проблема. Це підтверджує і відповідна карта.Нескладно буде і спланувати подорож на електрокарі. Для прикладу, на шляху з Луцька до Одеси наразі є щонайменше 106 зарядних станцій.До слова, за інформацією Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області, найпопулярнішими марками електрокарів, які були вперше зареєстровані сервісними центрами МВС Волині протягом 2018 року, були Nissan і Renault. Серед гібридів це – Peugeot і Toyota.Вже цьогоріч до переліку популярних на Волині електрокарів додалася ще й Tesla. А щодо гібридів, беззаперечним лідером є Toyota.Який автомобіль придбати, кожен вирішує сам. Утім, якщо ви таки вирішили стати щасливим власником електромобіля, у цьому швидко і кваліфіковано допоможе луцька компанія