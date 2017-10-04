Гарний вибір, вигідні ціни та приємна атмосфера – так оцінили відвідувачі перший у Луцьку «М’ясомаркет»*
Сьогодні, 13:05
17 грудня в Луцьку відбулося відкриття першого в місті гастро-бутика. Новий «М’ясомаркет» зустрів гостей подарунками, широким асортиментом та професійними знавцями м’яса — м’ясними сомельє.
Магазини мережі «М’ясомаркет» агрохолдинг МХП почав відкривати за системою франчайзингу в різних куточках України ще влітку. Крамниці з’являються не лише в великих містах, а й в областях та маленьких містечках. Наприклад, перший маркет був відкритий на Волині, в Ковелі.
У чому особливість «М’ясомаркету» в порівнянні з іншими м’ясними маркетами, розповідає представниця партнера-франчайзі Наталія Ліпич:
«Наша крамниця вирізняється тим, що тут є аж 6 видів м’яса. У нас набагато більший вибір товарів, просто біля дому можна придбати все необхідне до столу. Крім цього, у маркеті працюють м’ясні сомельє. Вони насамперед цікавляться потребами гостей. Аналізують їхні запити та вирішують, яке м’ясо пропонувати. Сомельє допоможуть з вибором, порадять маринад, поділяться рецептом».
«У «М’ясомаркет» щодня постачають найсвіжіші продукти, тут представлений широкий асортимент різноманітних товарів, — усе для того, аби забезпечити покупців лише найякіснішою продукцією, — говорить Роман Антоненко, фахівець зі збуту МХП. — Також ми відрізняємося від інших магазинів особливими стандартами викладки товарів».
Відвідувачі відкриття були приємно вражені роботою м’ясних сомельє: вони допомагали обрати найкраще.
«У маркеті дуже привітні дівчата-сомельє! Ми вперше тут, зайшли й ледь не розгубилися. Але вони допомогли, чудово обслужили! Сподобався асортимент м’яса, вразив великий вибір спецій. Доступні ціни. Будемо приходити сюди ще, бо живемо поруч», — діляться враженнями подружня пара Марина та Володимир.
У новому «М’ясомаркеті» гості також оцінили широкий асортимент м’яса та м'ясних продуктів. Крім цього, в маркеті є заморожені напівфабрикати, бакалія, молочні продукти, хліб, напої, що також сподобалося відвідувачам.
«М’ясомаркет» вже активно працює. Адреса: вул. Грушевського, 3.
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Магазини мережі «М’ясомаркет» агрохолдинг МХП почав відкривати за системою франчайзингу в різних куточках України ще влітку. Крамниці з’являються не лише в великих містах, а й в областях та маленьких містечках. Наприклад, перший маркет був відкритий на Волині, в Ковелі.
У чому особливість «М’ясомаркету» в порівнянні з іншими м’ясними маркетами, розповідає представниця партнера-франчайзі Наталія Ліпич:
«Наша крамниця вирізняється тим, що тут є аж 6 видів м’яса. У нас набагато більший вибір товарів, просто біля дому можна придбати все необхідне до столу. Крім цього, у маркеті працюють м’ясні сомельє. Вони насамперед цікавляться потребами гостей. Аналізують їхні запити та вирішують, яке м’ясо пропонувати. Сомельє допоможуть з вибором, порадять маринад, поділяться рецептом».
«У «М’ясомаркет» щодня постачають найсвіжіші продукти, тут представлений широкий асортимент різноманітних товарів, — усе для того, аби забезпечити покупців лише найякіснішою продукцією, — говорить Роман Антоненко, фахівець зі збуту МХП. — Також ми відрізняємося від інших магазинів особливими стандартами викладки товарів».
Відвідувачі відкриття були приємно вражені роботою м’ясних сомельє: вони допомагали обрати найкраще.
«У маркеті дуже привітні дівчата-сомельє! Ми вперше тут, зайшли й ледь не розгубилися. Але вони допомогли, чудово обслужили! Сподобався асортимент м’яса, вразив великий вибір спецій. Доступні ціни. Будемо приходити сюди ще, бо живемо поруч», — діляться враженнями подружня пара Марина та Володимир.
У новому «М’ясомаркеті» гості також оцінили широкий асортимент м’яса та м'ясних продуктів. Крім цього, в маркеті є заморожені напівфабрикати, бакалія, молочні продукти, хліб, напої, що також сподобалося відвідувачам.
«М’ясомаркет» вже активно працює. Адреса: вул. Грушевського, 3.
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Коментарі 1
" м'ясний сомільє" це типу продавець консультант тільки по " модному"?
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