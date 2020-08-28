Мінімум теорії – максимум практики: як луцька приватна школа руйнує всі стереотипи про математику. ФОТО

Новітні методи навчання, досвідчені викладачі, дружня атмосфера, індивідуальний підхід та вмотивовані учні – луцька приватна школа математики «Піфагорові штани» вже кілька років допомагає учням, студентам та усім, хто хоче стати успішним, досягати успіху у непростій науці.Педагоги працюють у групах та індивідуально. Унікальність школи полягає у тому, що для кожного підбирають програму залежно від його потреб, набирають групи не більше ніж по 2-4 людей та велику увагу приділяють мотивації. Наразі у закладі працює троє людей, та команда «Піфагорових штанів» не стоїть на місці і активно розвивається. Відтак, у колектив шукають ще двох репетиторів, адміністратора та розширюють приміщення, аби навчати ще більше охочих знати математику.Власниця освітнього закладумає понад 10 років практики у репетиторстві міжнародного рівня. Вона навчає не тільки дітей з Луцька, а навіть з-за кордону. Її учні отримують шалену мотивацію та безцінні знання, адже педагог знаходить підхід до кожного та використовує ефективні методи подачі матеріалу. «Мінімум теорії – максимум практики» - саме за таким принципом працює педагог.Антоніна Мазолевська запевняє, що математика під силу кожному, хто має бажання, мотивацію та наполегливо працює. За її словами, навіть «гуманітарії» та «двієчники» можуть досягати великих успіхів. Про це – у інтерв'ю з засновницею школи «Піфагорові штани».Частково я погоджуюсь із цією думкою, бо математика – це прекрасний інструмент для тренування розумових здібностей. Зокрема, це логіка, аналітичне мислення, вміння шукати причинно-наслідкові зв’язки. А для людини, яка хоче розвивати власний бізнес, - це обов'язкові речі. У мене зараз є яскравий приклад. Ми саме розпочали заняття з молодим чоловіком, який нещодавно закінчив навчання у Польщі, а зараз розвиває власну справу. Він до мене звернувся саме із запитом вивчити математику для того, щоб грамотно контролювати усі фінансові процеси. Вивчаємо арифметику, відсотки, аби людина розуміла принципи різноманітних знижок, нарахування зарплати тощо. Людина хоче контролювати весь процес та передбачати свої прибутки та витрати у майбутньому.Так, неодноразово траплявся такий стереотип. Та рахувати гроші може навіть першокласник, але для того, щоб ці гроші примножити, не втратити, розвивати свій бізнес або навіть коли йдеш до магазину, не бути обманутим, математика якраз і потрібна. Без математики – ніяк не лише у власній справі, а й будь-якій життєвій ситуації.Так. Ми працюємо абсолютно по-різному. Заняття можуть відбуватися у нас на офісі. Це індивідуальні заняття або заняття у міні-групі по 2-4 людей. Також ми працюємо дистанційно. Це скайп, зум, вайбер та інші месенджери. Коли почався карантин, всі злякалися, що потрібно працювати віддалено. Але для нас це не новинка. Моє перше знайомство з роботою через скайп відбулося у 2016 році – це була учениця з Австралії. Я активно працюю із учнями, які перебувають за кордоном. У такому форматі можуть бути й індивідуальні та групові заняття.Зараз у мене багато випускників, з якими працюю вже кілька років. Можна сказати, що й у мене цього року справжній випускний. Я дуже підтримую та вірю у своїх студентів. Але результати будуть відповідати тому, наскільки учні попрацювали. Чому? Тому, що яким би геніальним вчитель не був, у математиці без самостійної практики великого результату не досягнути. Ми своїм учням даємо максимум знань, працюємо над впевненістю та мотивацією. Також результати залежать від того, чи буде учень хвилюватися на ЗНО. Але я більш ніж впевнена, що всі отримають хороші результати відповідно до рівня своїх знань. Я ніколи не акцентую на тому, що у нас всі складають на 200, бо такого ніде не буває. Треба реально оцінювати ситуацію, бо навіть 150 для когось може бути прекрасним результатом, якщо він раніше знав цей предмет на мінімальному рівні.У моїй практиці є такі випадки, коли учні, які вчилися на 3-5, завдяки наполегливій праці вийшли на досить високий рівень. До прикладу, кілька років тому був у мене спортсмен Сашко. Дуже часто у школах на спортсменах люблять ставити тавро «двієчник». Але якщо дитині гарно пояснити матеріал та підтримати, то все вийде. За два семестри йому вдалося отримати 10, а було 3-4. Справа у тому, що його дуже знецінили та переконали, що він не може. Але хлопець повірив у себе та почав працювати. Також була дівчинка, яка з 5 вийшла на «тверду» 10. Це діти, які наполегливо працювали над собою.Те саме із «гуманітаріями» (якщо вірити взагалі у цей поділ). Буде значно важче, але якщо докладати зусиль, регулярно практикуватися, поступово піднімати свій рівень, цілком реально досягти великих результатів. «Гуманітарії» можуть бути успішнішими, ніж «технарі», які не працюють над собою.Так, звичайно. Розпочинати заняття вже зараз актуально буде для тих, хто вступає до ліцеїв, технікумів та коледжів. Адже у липні будуть вступні іспити. Також дуже актуально це буде для тих, хто закінчив 10 клас. Я вважаю, що літом саме час розпочинати підготовку до ЗНО-2022, адже тем дуже багато. Окрім того, це хороший час для учнів 5-10 класів, у яких проблеми з математикою. Літом є можливість і відпочити, і наздогнати усі «хвости».Ми підбираємо програму для кожного. Тим більше, що ми завжди адаптуємось під програму конкретної школи, бо вона може відрізнятись. Як би не хотілося з математики зробити більш творчий процес, більшість запитів від клієнтів – це саме шкільні знання, оцінки. Тому ми пристосовуємось до їхніх потреб.Так, плануємо. Ця ідея у мене була давно, але для цього потрібно було мати підстави. І цього року у нас вже на кінець жовтня були повністю завантажені вчителі. Дуже багатьох людей я відправила до своїх колег «по цеху», знайомих репетиторів з інших центрів. Підбиваючи підсумки, я зрозуміла, що дуже багато людей хочуть у нас навчатися. Тому наразі шукаю двох педагогів.Ще ми шукаємо в команду адміністратора. Людина повинна бути відповідальною та вміти працювати з документами. Адміністратор буде працювати з фінансами, спілкуватися з батьками учнів, повинен могти детально пояснювати, які послуги ми пропонуємо, які у нас плюси тощо, допомогати складати графік для вчителів та робити звіти. Бо зараз цим займаюся я.В першу чергу, необхідно домовитися про співбесіду. Далі буде пробне заняття. Також хороший вчитель математики повинен з легкістю скласти ЗНО, тому писатиме його. За якістю пробного уроку, результатами незалежного оцінювання та мотивацією людини будемо визначати, чи вона нам підходить. З радістю візьму на роботу активного студента, який буде з учнями «на одній хвилі». Адже нашим учням має бути комфортно та цікаво.