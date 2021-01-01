«Ліси Волині» – можливість їсти свіжі ягоди, гриби, овочі та фрукти цілий рік*

Заморожені ягоди, овочі, гриби, м’ясо, морепродукти та сухофрукти – компанія «Ліси Волині» пропонує широкий асортимент якісних товарів. Працівники підприємства самостійно заготовляють та заморожують продукти. Окрім того, «Ліси Волині» виконують доставку у Луцьку, Волинській області та у інші міста України.У Луцьку кур’єрська доставка продукції «Лісів Волині» безкоштовна завжди, у Ковелі - в четвер. Зараз розробляють також маршрути для інших міст.Засновники компанії «Ліси Волині»тарозповіли для, що працюють у цій сфері з 2004 року. «Ліси Волині» створили у 2014 році.«У нас є 17-річний досвід. Починали працювати з лісовими ягодами і з того часу постійно розширюємо наш асортимент. Зараз у нас можна замовити ягоди, овочі, гриби, м’ясо, морепродукти. Також починаємо торгувати сухофруктами», - зауважив Костянтин Чихрадзе.Серед асортименту підприємства «Ліси Волині» - продукція на будь-який смак. Марія Єрмоленко відзначає, що поціновувачі традиційних продуктів та найвибагливіші гурмани зможуть знайти в асортименті компанії те, що їм потрібно. Є екзотичні фрукти, до прикладу, манго, ківі, ананас. Також у будь-яку пору року є гарбузи, диня, качани кукурудзи.«Нещодавно, для прикладу, ми втілили бажання сім’ї з Луцька, де діти вже майже серед зими захотіли свіжих кукурудзяних качанів. Сезон вже закінчився, але це все одно можливо. Наші продукти зберігають свої смакові властивості у будь-яку пору року», - наголошує вона.Із компанією «Ліси Волині» активно співпрацюють відомі мережі ресторанів, кафе, кондитерські, їдальні заводів, які протягом року постійно закуповують різноманітні продукти. Марія Єрмоленко додає, що чимало дієтологів радять «Ліси Волині» на своїх семінарах та консультаціях з клієнтами.Окрім того, за рекомендаціями педіатрів мами для своїх маленьких діток часто замовляють продукцію «Ліси Волині» для прикорму. Є ціла лінійка для дітей, в яку входять цвітна капуста, броколі, кабачок без шкірки.У роботі спеціалісти підприємства «Ліси Волині» обирають якісні продукти, які закуповують у волинських фермерів. Їх купують у сезон, коли ягода чи інший продукт саме дозрів. Це гарантує, що продукт збереже свій натуральний смак. До вибору продукції для закупівля підходять дуже ретельно та відповідально, обираючи вже перевірених постачальників, продукція яких не містить шкідливих хімічних елементів.Згодом продукт переробляють та заморожують. Костянтин Чихрадзе зазначає, що шокова заморозка є найкращим способом для того, щоб продукт зберігав свої корисні та смакові властивості.«Шокова заморозка дозволяє виготовляти корисну для здоров’я людини їжу. Продукти не втрачають свою користь та смак, при цьому, зберігаються довготривалий час», - запевняє засновник компанії «Ліси Волині».Зауважимо, що тренери та дієтологи рекомендують додавати свіжі ягоди, наприклад, до вівсяної каші чи сиру для збалансованого та здорового харчування. Натомість тоді, коли сезон ягід вже минув, радять використовувати саме ті ягоди, які заморожені за допомогою шокової заморозки.У продукти від компанії «Ліси Волині» не додають жодних хімікатів для підсилення смаку чи швидшого дозрівання. Спеціалісти підприємства виготовляють повністю натуральний та корисний продукт.Ще одна перевага сервісу компанії «Ліси Волині» - швидка доставка.Усі продукти замовники отримують у прозорих пакетах, аби клієнт одразу бачив, що всередині.Менеджер з продажудодає, що клієнт, зробивши замовлення у компанії «Ліси Волині», отримує його вже на наступний день. Під час замовлення людина може обрати час, коли саме хоче отримати свої продукти. В інші міста України продукти пересилають через «Нову пошту».Костянтин Чихрадзе говорить, що клієнти підприємства «Ліси Волині» - це здебільшого мешканці Луцька, Ковеля, Нововолинська, Каменя-Каширського, Рівного. Також продукцію замовляють і у Києві, Житомирі, Дніпрі та Харкові.Клієнти будуть приємно здивовані й ціновою політикою компанії «Ліси Волині». За словами менеджера з продажу Катерини Гус, замовляти продукти у підприємства значно вигідніше, ніж купувати у супермаркетах.Секрет успіху компанії «Ліси Волині», запевняє її засновник Костянтин Чихрадзе, - в любові до справи, якою він займається вже 17 років.«Це чесний бізнес, який я люблю, мені цікаво розвиватись у цій сфері. Ми працюємо із натуральними продуктами, які ростуть у волинських лісах. Починали з мінімального асортименту, згодом навчились працювати із різними продуктами, постійно розширюємо свої технологічні можливості. Ми хочемо мати ще більше задоволених клієнтів. Якщо їм буде подобатись, то ми будемо щасливі», - каже Костянтин Чихрадзе.