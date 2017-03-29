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Статистика поліції: у Луцьку поменшало злочинів, але побільшало шахрайств

Статистика поліції: у Луцьку поменшало злочинів, але побільшало шахрайств
У порівняні з 2016 роком у Луцьку зменшився рівень злочинності на 15-16%.

Про це 22 грудня під час ефіру суспільно-політичного ток-шоу "Протилежний погляд. LIVE" повідомив керівник Луцького міськвідділку поліції Олег Кічук, - пише Конкурент.

У цьому році зафіксований ріст по одному виду злочину – це шахрайство.

А аналіз пограбувань, який був проведений за останні два роки в місті, свідчить, що 80% потерпілих були в стані алкогольного сп'яніння.




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Теги: шахрайство, поліція, злочин
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Коментарі 1
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а як називається коли бомжі горять в квартирах це до кого, а пішохідну вул Лесі Українки перетворили в стоянку і срач навколо Старого базару це до кого? Вас усіх треба нагородити чугунними люками. Ви що сліпі чи дурні, залишилося подолати шахрайство і настане комунізм
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