Статистика поліції: у Луцьку поменшало злочинів, але побільшало шахрайств





Про це 22 грудня під час ефіру суспільно-політичного ток-шоу "Протилежний погляд. LIVE" повідомив керівник Луцького міськвідділку поліції Олег Кічук, - пише



У цьому році зафіксований ріст по одному виду злочину – це шахрайство.



А аналіз









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У порівняні з 2016 роком у Луцьку зменшився рівень злочинності на 15-16%.Про це 22 грудня під час ефіру суспільно-політичного ток-шоу "Протилежний погляд. LIVE" повідомив керівник Луцького міськвідділку поліції Олег Кічук, - пише Конкурент У цьому році зафіксований ріст по одному виду злочину – це шахрайство.А аналіз пограбувань , який був проведений за останні два роки в місті, свідчить, що 80% потерпілих були в стані алкогольного сп'яніння.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію