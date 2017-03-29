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Назвали кращого футболіста України в 2017 році

Назвали кращого футболіста України в 2017 році
Півзахисник Шахтаря Марлос визнаний кращим гравцем України 2017 року за версією капітанів клубів Прем'єр-ліги.

Як повідомляє Sportarena, при голосуванні капітани повинні були вказати трійку кращих футболістів, на їхню думку, не називаючи при цьому представників свого клубу.

Марлос в голосуванні набрав 23 очки, екс-півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко - 17 балів, третім виявився воротар Шахтаря Андрій Пятов з сімома пунктами.

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Теги: Марлос, спорт, футбол
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