Назвали кращого футболіста України в 2017 році
Сьогодні, 06:46
Півзахисник Шахтаря Марлос визнаний кращим гравцем України 2017 року за версією капітанів клубів Прем'єр-ліги.
Як повідомляє Sportarena, при голосуванні капітани повинні були вказати трійку кращих футболістів, на їхню думку, не називаючи при цьому представників свого клубу.
Марлос в голосуванні набрав 23 очки, екс-півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко - 17 балів, третім виявився воротар Шахтаря Андрій Пятов з сімома пунктами.
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Як повідомляє Sportarena, при голосуванні капітани повинні були вказати трійку кращих футболістів, на їхню думку, не називаючи при цьому представників свого клубу.
Марлос в голосуванні набрав 23 очки, екс-півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко - 17 балів, третім виявився воротар Шахтаря Андрій Пятов з сімома пунктами.
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